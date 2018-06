Carme Chaparro desvela a Toñi Moreno cómo conoció a su marido, un cámara de Mediaset Ecoteuve.es 11/06/2018 - 13:05 0 Comentarios

La presentadora de 'Noticias Cuatro' está casada con Bernabé Domínguez

Carme Chaparro acudió este fin de semana a Viva la vida para promocionar su libro La química del odio en el que, curiosamente, la periodista hace un cariñoso guiño a Toñi Moreno, ya que en su trama se refiere a ella como "presentadora en zapatillas".

Además, la presentadora de Noticias Cuatro desveló a su compañera de cadena que conoció a su marido, el cámara de Mediaset Bernabé Domínguez, durante el funeral de Lady Di hace 21 años en Londres. "Yo estaba de vacaciones, él estaba trabajando y nos encontramos allí", dijo.

A continuación, Chaparro bromeó con su vuelta de Rusia, donde está cubriendo el Mundial para la cadena: "Lo que pasa es que ahora se ha ido al Mundial y yo espero que vuelva pronto, aunque España no me lo va a perdonar porque tiene que volver el 14 de julio, después de la final".

"No, no. Te consuelas viendo los partidos sabiendo que él está detrás. Queda conmigo para cenar, pero no va a volver hasta después de la final", bromeó Toñi Moreno. Por último, Chaparro confesó que su marido es uno de sus mayores críticos de su faceta como escritora.

