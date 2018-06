Iñaki López desvela que el ministro Máxim Huerta fue su casero: "Me la dejó muy bien de precio" Ecoteuve.es 11/06/2018 - 11:04 0 Comentarios

El presentador de 'La Sexta Noche' vivió en un inmueble del escritor cuando llegó a Madrid

Aun es demasiado pronto para examinar a Màxim Huerta como nuevo ministro de Cultura y Deportes. En sus primeros días en el cargo, el periodista se pasó por la Feria del Libro y viajó a París para apoyar a Rafa Nadal en su undécimo Roland Garros. Este sábado, Huerta fue entrevistado por Iñaki López en La Sexta Noche, que sorprendió a todos con el lazo que les unió en el pasado.

"En el futuro hablaremos de su gestión, pero yo sí que puedo hablar de la gestión como casero de Màxim Huerta, ya que fue mi casero", empezó diciendo el presentador en mitad de la conexión en directo. "Perdóneme ministro, pero lo tengo que contar. Cuando yo llegué a Madrid estaba buscando un alojamiento y un amigo en común nos puso en contacto. El Ministro de Cultura ha sido mi casero".

Además, López puso en conocimiento de los espectadores cómo Máxim Huerta resolvió un conflicto vecinal. "Cuando yo hace unos días buscaba su teléfono para felicitarle me encontraba nuestra última conversación que era 'avisa por favor Máxim a la vecina de arriba, que se me ha vuelto a inundar el piso". De hecho, el escritor se ofreció a pagar el hotel mientras durara las obras.

El político siguió la conversación y aprovechó la ocasión para felicitar al presentador como inquilino: "Me dejó una casa impoluta". "Favor que usted me hace porque me la dejó a muy buen precio", concluyó Iñaki provocando las risas de todos los presentes en el plató.

