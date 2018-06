La anécdota más surrealista de Toñi Moreno besando a su novio por primera vez Ecoteuve.es 11/06/2018 - 10:53 0 Comentarios

La presentadora recupera el peor momento que vivió cuando estaba con su primer amor

Sergio Carvajal, uno de los finalistas de Supervivientes, vivió hace unos días un momento incómodo cuando se le cayó la funda de uno de los dientes durante su estancia en Honduras.

La anécdota ha llevado a Toñi Moreno a contar la anécdota más surrealista que le ocurrió cuando era joven y besó a su primer novio.

"A mí me se cayó una funda con el primer tío que me enrollé", rememoró la presentadora andaluza en Viva la vida, el programa que presenta los fines de semana en Telecinco.

"Cuando estaba besando a mi chico, se me cayó una funda del diente y él se la sacó de la boca y me la entregó", dijo entre las risas de sus colaboradores.



"Me fui con mi funda y mi dignidad a mi casa, pero sin novio. No pasó nada", resumió la conductora.

