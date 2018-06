Risto Mejide intentó ser espía del CNI y estuvo a punto de ser numerario del Opus Ecoteuve.es 11/06/2018 - 10:08 0 Comentarios

El presentador habla de algunos aspectos de su pasado desconocidos hasta el momento

Entrevistó a Jorge Dezcallar y Pilar Urbano en el 'Chester' que Cuatro emitió este domingo

Risto Mejide entrevistó este domingo a la escritora Pilar Urbano y al diplomático Jorge Dezcallar. Los invitados hablaron de su interesante trayectoria en sus campos pero quien acabó contando dos datos sorprendentes y hasta ahora desconocidos de su vida fue Risto Mejide.

El presentador confesó a Dezcallar que quiso entrar a trabajar en el CNI cuando él era director de esta institución. "Habían unas pruebas psicotécnicas que duraban ocho meses... Me dijeron todos eso y pensé que era muy largo. Lo de la tele lo vi más rápido", bromeó Risto, que no llegó a hacer las pruebas.



Dezcallar le explicó algunas de las pruebas a las que son sometidos los agentes de los servicios secretos. "Te plantaban en la Gran Vía y te decían: aparezca usted en aquella ventana en tres minutos. A ver cómo entra en una casa particular y cómo convence al dueño de que el deje asomarse a la ventana. Hay que sirve para unas cosas y gente que sirve para otras".

Pero ahí no acabaron las sorpresas. Risto explicó a Pilar Urbano que estuvo a punto de ingresar en el Opus como numerario. "Cuando tenía 15 años estaba viviendo una época muy convulsa porque, entre otras cosas, mis padres se acaban de separar y tenía problemas de relación con otros chicos", comenzó explicando Mejide.

"Se me acercaron unos chicos que pensaba que eran mis amigos y pensé que era un triunfador social. Todos ellos iban a la obra, retiros... Empecé a acompañarlos, me llegué a ir con ellos a Roma y volví diciendo a mis padres que quería ser numerario del Opus. Mi madre tuvo una idea genial. Me dijo que me firmaría los papeles (porque yo era menor de edad) a cambio de que ella me organizase ese último verano", relató. "¡Y qué verano me preparó! Descubrí a las italianas, me di cuenta de lo que había ahí fuera. Volví diciendo que yo no quería entrar a la obra ni de coña".

Risto lamentó que cuando lo contó en el colegio "la amistad se acabó". "De repente, no me llamaban, no me hablaban", dijo. En este sentido, Mejide reprochó a Urbano que hubiera "mucho interés en captar, pero muy poco en la persona. Mi único error fue querer que me quisieran. Por suerte, me hicieron un gran favor sin quererlo. Desde entonces me volví muy desconfiado".

