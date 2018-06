Eleni Foureira se moja: "España debería haber mandado "Lo Malo" a Eurovisión 2018" Ecoteuve.es 10/06/2018 - 16:18 0 Comentarios

La cantante hubiese preferido que las representantes fueran Aitana y Ana

Eleni Foureira quedó en segunda posición en el certamen de Eurovisión 2018. Quizás, este factor ha impulsado su carrera. La cantante ha estado un tiempo en España y ha decidido dar una entrevista a Los 40 donde se ha sincerado sobre nuestros representantes.

Al parecer la interprete no estaría del todo de acuerdo con que España seleccionase Tú canción como representante en el certamen. Cuando le preguntaron qué canción debería haberse enviado su reacción fue instantanea: "Lo Malo, es una de mis canciones favoritas".

Después añadió: "Con esta canción colaboraría, iría a Eurovisión y sería mi siguiente single, las tres". Además confesó que el día que se seleccionó el tema vio la gala de Operación Triunfo y dijo que "era la mejor canción de la noche". "No me creía cuando no ganaron, pero ya ves es el número uno", añadió.

