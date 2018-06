Leticia Sabater recuerda a su novio desaparecido: "Si volviese me casaba con él" Ecoteuve.es 10/06/2018 - 12:40 0 Comentarios

Confesó en 'Sábado Deluxe' que confía en que esté vivo en alguna parte del mundo

Una vez más, Leticia Sabater se ha sentado en Sábado Deluxe. Esta vez, la entrevista ha adquirido un cariz melancólico poco usual en las entrevistas que suele conceder la cantante.

Y es que resulta que Leticia tuvo un novio hace 10 años que "de repente el chico desapareció". Todo a raíz dice que: "Llevábamos 5 años juntos, nos habíamos peleado y dije vamos a dejarlo tres o cuatro meses para que el valore la relación y lo que tiene y lo a gusto que está". Tras la ruptura ni ella ni la familia de su novio supo nada de él.

Leticia quedó muy afectada y decidió explicar que es lo que ha sentido estos años: "Gente como Romina Power puede entender lo que yo estoy diciendo en este momento. Es que no tiene nada que ver con una muerte. Tu mente nunca jamás descansa", dijo refiriéndose a que todo le recordaba a él.

Además de que no es tan fácil olvidarlo puesto que "todo el mundo te sigue preguntando". A pesar de la tristeza, ella afirma que "la esperanza nunca se pierde" y sigue albergando en su corazón la ilusión de que siga vivo.

A pesar de que lleva desaparecido bastante tiempo, la que fuera presentadora de Con mucha marcha, aun no se ha recuperado: "No he podido hablar con su padre, no tengo la fuerza que hay que tener" y afirma que sigue enamorada: "Si mañana apareciera me casaría con él", dijo emocionada.

También ha confesado que: "Me pidió casarnos y tener hijos y no me atreví porque tenía mucho carácter, me daba miedo y me arrepentiré para toda la vida". Los colaboradores se han planteado varias hipótesis pero la más probable para ellos es que se fuese y decidiese "cambiar de identidad" porque "tenía muchos problemas, estaba metido en cosas turbias".

A pesar de las insinuaciones, Leticia se mantuvo firme: "Mientras estaba conmigo, nada extraño. Era una persona normal y corriente ni pobre ni rico. Ganaba el dinero con chanchullos pero delante mío nada ilegal", dijo. A esto Rafa Mora le contestó que lo más seguro es que tras prestarle "90 mil euros prestados", su novio decidiese huir con el dinero y empezar una nueva vida.

