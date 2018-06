Carlos Lozano a gritos en directo con Miriam Saavedra: "¡Tú no sabes querer a nadie!" Ecoteuve.es 10/06/2018 - 11:26 0 Comentarios

Carlos Lozano se sentó en Sábado Deluxe para aclarar las dudas sobre sus problemas personales que se han ido aireando estos días. Todo se le fue de las manos en el momento en el que Miriam Saavedra decidió entrar en directo y pronunciarse sobre lo que se estaba hablando.

La peruana decidió pronunciarse puesto que estaba viendo la entrevista desde la casa de una amiga y no le estaba gustando nada lo que se estaba diciendo. El presentador aprovechó para decirle: "A mí ya no me engañas más, que tengas mucha suerte". Carlos no tenía cara de tener muchas ganas de seguir hablando con Miriam.

El asunto se iba caldeando y el tono de la conversación se elevaba por momentos."Te estás asesorando mal, te advierto, desaparece como dices", para después añadir muy enfadado: "Yo no traiciono a la gente como tú has hecho, tú no sabes querer a nadie. Una persona digna no hace lo que tú has hecho, trabaja, estudia y llega a donde tengas que llegar, no eres un buen ejemplo para los jóvenes". La conexión finalizó con una frase contundente de Carlos: "Yo por dinero jamás he traicionado a nadie como has hecho tú, sinvergüenza", dijo. Sin duda, fue una noche muy tensa para ambos.

