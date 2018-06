Una señora del público da un corte a Arturo Valls en directo: "Me gusta más la bomba" Ecoteuve.es 9/06/2018 - 15:42 0 Comentarios

El presentador quiso saber el motivo por el que no había aplaudido

Arturo Valls suele acercarse al público en los programas, micrófono en mano, para charlar con ellos y darles un poco de protagonismo. Normalmente, los asistentes al formato suelen seguirle el juego aunque esta vez algo ha salido mal.

El presentador se fijó en que una señora no había aplaudido en el momento en el que hacía su entrada en el plató. Por este motivo, se acercó a preguntarle: "Todos han aplaudido menos una persona", dijo mientras ponía rumbo a la fila tres. "¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me has aplaudido? ¿Qué tienes, tendinitis?", continuó preguntándole mientras se acercaba a su asiento.

"Porque me gusta más la bomba", contestó la señora refiriéndose a ¡Boom!, el programa que presenta Juanra Bonet en la misma cadena. "¿Y qué ha pasado? ¿Que te has equivocado de plató?", continuó preguntando Valls. La señora no se lo pensó dos veces y contesto contundente: "Sí". Esto hizo reír a todo el plató.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias