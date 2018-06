Tensión entre un reportero de Telemadrid y la hija de Florentino Pérez: "Estarás acostumbrada a ver billetes de 200 euros" Ecoteuve.es 8/06/2018 - 19:11 0 Comentarios

Cuchi Pérez presidía una de las mesas de la Asociación Española contra el Cáncer

La mujer aguantó la compostura ante las inoportunas preguntas del periodista

Lo que parecía que iba a ser una entrevista amistosa resultó ser todo lo contrario. El reportero de Telemadrid José Antonio Masegosa chocó con Cuchi Pérez, hija de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, al hablar con ella con motivo de una recogida de fondos con mesas en la calle de la Asociación Española contra el Cáncer.

El equipo de Buenos Días Madrid se desplazó hasta las mesas ubicadas en la calle Padre Damián, junto al estadio Santiago Bernabéu. Desde el primer momento, el reportero utilizó un tono burlón. "Hay 550 mesas en todas la comunidad y nosotros estamos en la más galáctica", empezó diciendo.

"Cómo se nota que estamos en el Bernabéu y fijaos en la urna. Hacía muchísimo tiempo que no veía un billete de 200 euros Tú que eres hija de Florentino Pérez estarás acostumbrada a verlos, pero claro...", dijo a la mujer que, contestó de forma educada: "No, no, no estoy acostumbrada". Lejos de poner punto y final a la broma, Masegosa continuó: "Bueno, claro, tú estarás más acostumbrada a tarjeta de crédito". De nuevo, Pérez espetó elegantemente: "No, no, de crédito no. De débito".

Así las cosas, el reporterio quiso reconducir la entrevista a la actualidad deportiva del Real Madrid obviando por completo que su verdadero objetivo era preguntar por la causa solidaria: "¿Quién va a ser el próximo entrenador?, ¿Cristiano Ronaldo se va a ir?". Cuchi Pérez agotó su paciencia y le espetó: "¿Va a haber alguna pregunta sobre la asociación y lo que estamos haciendo?".

