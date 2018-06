Pedro Baños, posible director de Seguridad Nacional, habló de ovnis, guerra biológica y espionaje de móviles con Iker Jiménez Ecoteuve.es 7/06/2018 - 18:19 0 Comentarios

El militar, experto en terrorismo yihadista, es colaborador habitual de 'Cuarto Milenio'

El coronel habló de espionaje en móviles: "Se hace de modo masivo, universal e instantáneo"

"La CIA utilizó tres tipos de ovnis en el sentido de platillos volantes", afirmó en Cuatro

Pedro Sánchez podría seguir captando rostros televisivos para su nuevo mandato. A los nombramientos de Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deportes y de Miguel Ángel Oliver como secretario de Estado de Comunicación, podría unirse el nombre de Pedro Baños, conocido por colaborador con Iker Jiménez en Cuarto Milenio.

El experto en terrorismo yihadista podría ser el nuevo director de Seguridad Nacional, según avanza El País, aunque por ahora no ha habido ninguna confirmación al respecto. De hecho, él mismo ha escrito este mensaje en su perfil de Twitter: "No hay ninguna confirmación. Pero como militar, estoy siempre dispuesto a servir a España y los españoles en el puesto que se me encomiende. Y sería un inmenso honor hacerlo un puesto de tanta responsabilidad".

Según siempre el citado medio, el coronel habría recibido la propuesta este jueves y se "concretará" este fin de semana. Durante este jueves, Pedro Baños se ha convertido en Treding Topic. Muchos han criticado la decisión de Sánchez basándose en sus intervenciones en Cuarto Milenio.

No hay ninguna confirmación. Pero como militar, estoy siempre dispuesto a servir a España y los españoles en el puesto que se me encomiende. Y sería un inmenso honor hacerlo un puesto de tamaña responsabilidad. https://t.co/tXMNLBhQGE — Pedro Baños Bajo (@geoestratego) 7 de junio de 2018

El especialista en geopolítica y estrategia habló hace unas semanas sobre espionajes en los teléfonos móviles: "Se hace de modo masivo, universal e instantáneo y lo hace más de una persona y de una agencia, ese es el gran problema. Al final, ¿qué se está haciendo con el control de nuestra vida?". [VÍDEO]. Baños tampoco dudó en opinar sobre un tema tabú como lo es la guerra biológica: "Hay quien podría haber muerto a causa de una inyección o inhalación de alguna toxina". [VÍDEO]

Baños también puso el foco en los ovnis al afirmar a Jiménez que "la CIA utilizó tres tipos de ovnis en el sentido de platillos volantes", entre los cuales existía uno que se utilizaba como "arma antiaérea que se elevaba a gran altura y desde ahí lanzaba armamento nuclear sobre una potencia adversaria". [VÍDEO]. Por último, el militar acompañó a una médium por las ruinas del Palacio de Sisla, Toledo, un área militar restringida. Allí, el programa de Cuatro recogió psicofonías de hombres gritando. [VÍDEO]

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias