Anastacia habla de su enfermedad en 'Volverte a ver': "Para las mujeres era una vergüenza tener cáncer"

La cantante quiso sacar el lado bueno de la triste noticia

Volverte a ver es un programa cargado de sorpresas y emociones. Anastacia fue la invitada estrella de la noche que asistió al programa para sorprender a Ángela Navarro, una estilista que ayuda a las mujeres que ha sufrido cáncer. Pero antes de ello, Sobera quiso saber como vivió la cantante dicha enfermendad.

Anastacia comenzó explicando: "Cuando desarrollé un cáncer, intenté no centrarme en lo negativo, sino intentar que saliera algo hermoso de algo tan duro" y por ello quiso difundir toda la información que consiguiese a través de su música. "Me di cuenta de que no había mucha gente que hablara sobre el cáncer porque para las mujeres era como una vergüenza tenerlo. Se puede salir de esta, hay siempre luz al final del túnel y siempre puedes encontrar gente que te apoye durante el proceso", confesó.

"Piensa solamente en las tres primeras letras: C-A-N, en inglés 'podemos', que tampoco es una palabra tan negativa", continuó. Sobera quiso hablar con ella sobre la importancia de las revisiones: "La mayoría de mujeres tienen miedo incluso de ir. Y cuanto antes descubras que tienes esta enfermedad, más fácil va a ser tu futuro", contestó Anastacia. "Si sabes que te van a dar una mala noticia, no quieres ir" continuó diciendo, además quiso animar a "dejar a un lado tus temores" y de la importancia que tiene pasar tiempo con la familia.

