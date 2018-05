El dardo envenenado de Enrique San Francisco a 'Cuéntame' en el 'Chester' de Risto Mejide Ecoteuve.es 4/05/2018 - 15:04 0 Comentarios

"He visto muchas injusticias en mi trabajo y basadas en la envidia", dice en Cuatro

Nueva amenaza de otros de los históricos de Cuéntame cómo paso. Enrique San Francisco, que interpretó a Tinín, dueño del bar de San Genero, durante nueve temporadas, lanza un dardo envenenado a la serie que protagonizan Imanol Arias y Ana Duato en TVE en el Chester de Risto Mejide, que regresa a Cuatro este domingo. El actor dejó la ficción de Ganga en 2008 sin que se supiera más del personaje.

Con el talento como excusa, el presentador pregunta al veterano actor si puede llegar a ser una maldición. "Puede ser una maldición porque el talento provoca envidia y la envidia es muy mala", responde San Francisco en el vídeo promocional.

Así las cosas, Risto le pregunta: "¿A ti te ha costado algún papel o algún trabajo?". "Sí, muchos", dice él, a lo que el publicista repregunta y él vuelve a contestar: "No lo sé, me han costado muchos trabajos porque soy una persona que no me gusta me cuesta mucho no decirlo".

Pero no contento con ello, Mejide incide: "¿Por ejemplo?". "Por ejemplo, he visto muchas injusticias en mi trabajo y basadas en la envidia. En series y programas de televisión. A la gente que realmente tiene talento y que a lo mejor puede dar el bombazo en alguna película donde otros tienen un papel más extenso", dice San Francisco a lo que Risto vuelve a insistir para, finalmente, conseguir su objetivo. "En Cuéntame", sentencia el intérprete.

