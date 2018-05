Los programas que estuvieron sobre la mesa de Mercedes Milá: 'OT', el fallido debate de Herrera en TVE y 'All you need is love' David Saiz 20:01 - 3/05/2018 0 Comentarios

La presentadora explica algunas ofertas que ha tenido hasta desembarcar en Movistar+

"Mediaset no me ha ofrecido nada, pero lo entiendo. De ellos solo tengo buenos recuerdos"

En otoño estrena 'Scott & Milá' en #0: "Estoy cumpliendo un sueño. Me gustan los canales que se arriesgan"

El fichaje de Mercedes Milá por #0 pone fin a la relación que la periodista ha mantenido con Mediaset durante 17 años. Gran Hermano, Diario de y Convénzeme fueron los frutos de ese matrimonio que, de momento, no sigue.

La periodista acaba de desembarcar en el canal de Movistar+ para presentar a partir de otoño el programa Scott & Milá. "Estoy cumpliendo un sueño", explica entusiasmada en un encuentro con los medios al que ha asistido ECOTEUVE.ES. "Me encanta lo nuevo y las cadenas con directivos que se atreven a asumir riesgos".

Este nuevo rumbo dentro de la tele de pago comienza para la presentadora después de haber valorado otras propuestas que han llegado a la mesa desde diversas cadenas y productoras. "Lo que más valoro es el respeto que tenían esos proyectos. Ha habido muchas cosas y algunas me han hecho dudar, pero la vida está por delante y quién sabe si se harán".

Sin embargo, ninguna de esas ofertas tenían su origen en los despachos de Mediaset. "Nada. Pilar Blasco me llamó para presentar Lo que necesitas es amor y lo escuché porque era Zeppelin". Milá se refiere a la CEO del Endemol Shine Iberia y, por lo tanto, máxima responsable de la productora de GH, que el verano pasado recuperó el mencionado formato bajo el título All you need is love y con Risto Mejide como conductor.

Desde entonces, asegura que no ha vuelto a tener noticias de Mediaset. "Lo entiendo", dice comprensiva y sin resquemor. "Cuando sales de un fórmula 1 como GH es difícil que te vean en otros formatos. Y yo creo que para mí también es bueno ir a otros lugares". Así, Milá solo tiene buenas palabras para su antigua casa. "Todo lo que tengo de Mediaset son buenos recuerdos. Como sabéis, soy accionista, igual que lo seré ahora con Telefónica".

Tampoco ha recibido llamadas de sus ex jefes de Telecinco tras conocerse su fichaje por #0 -"No ha habido mucho tiempo"- pero sí ha contestado la de Jorge Javier Vázquez, su sucesor al frente de GH. "Ha sido esta misma mañana y me ha felicitado. Es encantador y estupendo".

En este tiempo de barbecho televisivo, hubo otras opciones laborales que se cruzaron con Mercedes Milá. Dos de ellas la hubieran situado en TVE y lo dejó caer en su reciente entrevista en Salvados, donde dijo que la cadena pública la había rechazado por "conflictiva".

La presentadora ha explicado que contactaron con ella para presentar ¿Cómo lo ves? el espacio de debate que acabó conduciendo Carlos Herrera. "Me lo ofreció José Velasco (Zebra Producciones). Era un formato colosal, me enamoré y luché por él. Era muy arriesgado y pensaron que no iba a ser fácil lidiar con la política".

También el año pasado comenzaron a surgir rumores -durante meses se dijo de todo- que situaban a Mercedes Milá al frente del nuevo OT. Las informaciones, que en ese momento eran falsas, llegaron a la propia presentadora. "Eso fue una locura. Pero acabé llamando a Toni Sevilla [director de Contenidos de TVE] y le dije: 'Si quieres, yo te hago OT", ha relatado espontánea, al más puro estilo Milá. "Tinet [Rubira, director de Gestmusic] dijo que no: 'No os volváis locos", ha rememorado. "Y yo me retiré".

