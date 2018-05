Kiko Matamoros desvela en su vuelta a 'Sálvame' lo que le dijo Toño Sanchís tras perder con Belén Esteban Ecoteuve.es 3/05/2018 - 18:42 0 Comentarios

El excolaborador habla sobre la entrevista de Mila y Terelu y de la participación de 'Francisco'

Kiko Matamoros ha vuelto este jueves por sorpresa a Sálvame. Lo ha hecho en calidad de abuelo por el nacimiento de su nieto Matías, hijo de Laura Matamoros. Sin embargo, aprovechando la visita el excolaborador se ha mojado de varios temas de actualidad de la familia del programa de Telecinco. Además, le han propuesto como nuevo Defensor de la audiencia en sustitución de Carlos Lozano.

Matamoros primero ha hablado de la entrevista concedida por Mila Ximénez y Terelu Campos: "No me la he leído, pero me llamó la atención que el titular olía a reconciliación. Yo respeto a que cada uno haga con su vida y emociones lo que quiera. Es muy libre de pensar hoy 'a' y mañana 'b' por lo que sea".

Después, se ha mojado sobre la sentencia firme que obliga a Sanchís a pagar 600.000 euros a Belén Esteban. Recordemos que Matamoros estuvo del lado del exrepresentante. "Lo único que me posicioné a favor es por los miembros de su familia", ha explicado añadiendo después que "es de agradecer que vivamos en un sistema donde puede ser recuperable [el dinero]pero, por otro lado, me da pena su familia".

Además, ha desvelado que se encontró con Toño en una conocida discoteca de Madrid y que le dijo que "tenía que apechugar con lo que le había caído". No obstante, se muestra reacio a acudir a la celebración de la Princesa del pueblo: "No quiero ir a la fiesta. No me gusta bailar encima de las tumbas".

Por último, Kiko también ha opinado sobre la participación de su amigo Francisco en Supervivientes: "Alguna vez veo algo. Conociendo su carácter ya dije que no iba a tener un camino de rosas. Es muy buen tipo, pero tiene algunas cosas que no le beneficia".

