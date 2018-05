Mireia ('OT' 1) confiesa que sufre fibromialgia desde pequeña Ecoteuve.es 3/05/2018 - 13:58 0 Comentarios

La triunfita se presentó al 'Eurocasting' para ir a Eurovisión en 2017

Mireia Montávez, concursante de la primera edición de Operación Triunfo, ha revelado en Instagram que padece fibromialgia desde "muy jovencita". La integrante de Fórmula Abierta -grupo compuesto por Geno, Javián y Álex Casademunt- lo desveló en Instagram.

"Sufro de fibromialgia desde muy jovencita. Eso me causa muchos dolores en el cuerpo, pero sobre todo la espalda y el cuello. Tengo que controlar mucho el ejercicio que realizo porque puedo hacerme daño y además me canso muchísimo antes que una persona sin este problema", explicó a sus seguidores.

Así las cosas, la segunda expulsada de OT1 contó también que gracias a un producto, una especie de alfombra, le permite reducir el dolor: "Me ayuda a dormir mejor y me alivia los dolores de cuello y riñones hasta el punto de casi no sentir dolor. Es como una droga para mi!"

Así, la triunfita sufre la misma enfermedad que otros rostros conocidos como María José Campanario, mujer de Jesulín de Ubrique, la artista internacional Lady Gaga o Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun, concursante de Supervivientes.

