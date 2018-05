Merche y Rossy de Palma, las últimas en unirse al cásting de 'Bailando con las estrellas' Ecoteuve.es 3/05/2018 - 12:46 0 Comentarios

Actores, cantantes y deportistas ocuparán la pista del nuevo talent de TVE

Bailando con las estrellas ya tiene a sus doce aspirantes. Sobre el escenario del programa bailarán presentadores de televisión, actores, deportistas, cantantes, youtubers y hasta un humorista. Roberto Leal y Rocío Muñoz serán los presentadores del nuevo show en directo que ya es un éxito internacional y que estrenará muy pronto La 1.

La actriz Rossy de Palma y la cantante andaluza Merche se unen al cásting formado por Gemma Mengual, Topacio Fresh, Pablo Ibáñez, Manu Sánchez, Amelia Bono, Patry Jordán, Javier Hernanz, Pelayo Díaz, Fernando Guillén y David Bustamante.

El show, formato originario de BBC Worldwide, es un programa que RTVE producirá en colaboración con Gestmusic Endemol que ya ha sido adaptado con gran éxito en 55 países de todo el mundo como Australia ('Dancing with the stars'), Alemania (Let's dance), Argentina ('Bailando por un sueño'), Brasil ('Dança dos Famosos'), Dinamarca ('Vild med Dans'), Estados Unidos ('Dancing with the stars'), Francia ('Danse avec les Stars'), o Italia ('Ballando con le Stelle'), entre otros muchos.

Bailando con las estrellas es un concurso en el que compiten doce parejas formadas por un famoso/a con un bailarín/a profesional. Cada semana tendrán que demostrar en el escenario su complicidad y versatilidad en diferentes bailes de salón (quickstep, rumba, tango, samba, pasodoble, foxtrot, samba, vals, cha-cha-cha ) y un jurado experto les valorará y puntuará. Además, los telespectadores también podrán votar por su pareja favorita. Sus votos se sumarán a los del jurado, y la pareja con menor puntuación será expulsada. Solo tres llegarán a la final.

Un gran espectáculo con un cuidado casting que se estrenó con éxito en 2004 en BBC One y que, más de una década después, sigue conquistando a telespectadores de todo el mundo.

