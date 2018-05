Antonia Dell'Atte 'raja' de Alessandro Lequio: "Me pidió el divorcio el mismo día que nos casamos" Ecoteuve.es 3/05/2018 - 11:55 0 Comentarios

La modelo italiana se despachó del que fuera su marido en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

Sobre Ana García Obregón: "Fue solo una víctima, aunque los dos querían fama. Era un juego"

"Vamos a beber que lo vamos a pasar pipa". Dicho y hecho. Antonia Dell'Atte no defraudó en el primer programa de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition que, en esta ocasión, contó con Fortu como el anfitrión. Además, la italiana aprovechó la visita a la casa del rockero para tontear con él.

Entre copa y copa de vino, Antonia no tuvo ningún reparo en hablar sobre sus desamores y, en concreto del que fuera su pareja, Alessandro Lequio, con quien ahora mantiene una buena relación, según ella: "Ahora le adoro, pero no era nadie cuando nos casamos. Yo estaba en el TOP de mi carrera en Italia, pero él no. He perdonado muchas cosas".

Alba Carrillo, que simpatizó con ella, preguntó cómo fue su experiencia. "Me casé con él cuando llevábamos saliendo cuatro meses. De hecho, me pidió matrimonio el primer día que nos conocimos y el mismo día de nuestra boda me pidió el divorcio", reveló Dell'Atte ante la sorpresa de sus compañeros. "Después de la boda fuimos a casa y me dijo 'su tú no dices lo que hago yo, yo divorcio'. Digo 'coño, me he casado hoy y ya me quiere pedir el divorcio. ¡Vete a la mierda!", continuó explicando.

"En el ranking de las nominadas al divorcio, he bajado gracias a Antonia asi que feliz", dijo Carrillo recordando su vida de casada con Feliciano López. La ahora concursante de Bailando con las estrellas también habló de Ana Obregón, con quien también tiene un relación cordial: "Ana fue solo una víctima, aunque los dos querían fama. Era un juego".

