Los gustos musicales de un comensal dejan "muerto" a su cita en 'First Dates' Ecoteuve.es 3/05/2018 - 11:00 0 Comentarios

Vicente confesó a Mikel que le gustan las "marchas fúnebres": "Se me caen las lágrimas"

First Dates reunió este miércoles a dos solterones que aun tienen el síndrome de Peter Pan y siguen viviendo en casa de sus padres a sus casi cuarenta años. Sin embargo, echan en falta enamorarse de una persona. Mikel llegó al programa de Cuatro revelando que hace un tiempo sufrió un infarto de miocardio y Vicente se definió como "un osito de peluche y alguien muy mimoso".

La cita no cuajó desde un principio, ya que al primero le costaba entender a Vicente cuando este hablaba. Pese a ello, los dos empezaron a descubrir sus afinidades y, entre ellas, se encontraba su pasión por la música.

"Trabajo en un call center, en atención al cliente, y luego me dedico al mundo de la música: canto flamenco, copla...", decía Mikel a lo que Vicente respondió: "A mí me encanta la música, pero yo soy más de clásica como marcha fúnebres. Me salen las lágrimas".

Semejante revelación dejó impactado al hombretón de 36 años: "Me he quedado muerto. Yo decía 'esto no puede ser, ¿cómo le va a gustar un velatorio con lo alegre que yo soy?". Finalmente, y aunque Vicente dio su sí para una segunda cita, Mikel la rechazó: "Sí, pero como amigos".

PUBLICIDAD