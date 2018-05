La sorprendente reaparición de María Jesús, concursante de Eurojunior, en 'Factor X': "Me siento frustrada" Ecoteuve.es 3/05/2018 - 10:48 0 Comentarios

La cantante contó su experiencia tras su prematuro éxito como integrante del grupo 3+2

La cuarta gala de Audiciones de Factor X estuvo protagonizada por las actuaciones de algunos rostros que resultaron familiares para los espectadores. Una de ellas fue Crislo, novia de Roi (OT), que consiguió con polémica el pase a la siguiente fase del talent musical de Telecinco.

Pero no fue la única. El escenario de Factor X vivió la reaparición ante las cámaras de la que fuera durante su infancia una pequeña estrella de la música. Se trataba de María Jesús, concursante de la primera edición de Eurojunior (en la que Sergio resultó representante de España en el Festival de Eurovisión Junior 2003) e integrante del grupo 3+2 que formó junto a cuatro de sus compañeros.

La andaluza contó a los jueces su experiencia y cómo vivió desde muy pronto una exitosa etapa profesional: "Gracias a Eurojunior pudimos estar durante 7 años con conciertos y disfruté como nunca. La gente nos seguía, quería fotos y llegamos a ser Disco de Oro", empezó relatando antes de explicar como se acabó todo. "Creces, te desarrollas, se rompe el grupo y te planteas si seguir con la música o hacer una carrera. Yo hice una carrera y soy comercial", aseguró.

"Me siento un poco frustrada porque no estoy haciendo lo que me gusta. Yo solo quiero cantar", dijo la cantante. "Es un reto interesante, revivir lo que has vivido", le dijo Risto Mejide antes de escucharla interpretar el tema Hoy tengo ganas de ti.

María Jesús acabó de cantar y no pudo contener las lágrimas al tiempo que le temblaba el pulso. "Lo he disfrutado pero a la vez tenía la presión de que tengo que conseguirlo. La gente cree que para mí esto no es nada porque ya me han valorado más veces, pero sí que lo es", explicó.

"Pase lo que pase esta noche con este jurado, uno ve a la gente que tiene la humildad de ser juzgada de nuevo", le dijo Risto antes de que los cuatro jueces le dieran el pase a la siguiente fase del concurso. "Vas a tener que ganar Factor X", le dijeron a la cantante, que seguía emocionada.

