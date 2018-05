Mercedes Milá, el fichaje bomba de Movistar+: las claves del programa que presentará en #0 David Saiz 2/05/2018 - 23:20 0 Comentarios

La presentadora vuelve dos años después de su último proyecto en Mediaset

Se dejó querer por la cadena cuando visitó a Buenafuente y era uno de los nombres que perseguía Fernando Jerez, director de #0, según explicó a ECOTEUVE.ES. Ahora es ya una realidad. Mercedes Mila vuelve a televisión como fichaje estrella de Movistar+.

La presentadora liderará un programa que lleva por título Scott & Milá. Zanskar Producciones, la compañía de Jesús Calleja, está detrás del proyecto que llegará el próximo otoño a #0.

El canal describe el nuevo proyecto de Mercedes Milá como un 'personality' en el que la periodista "explorará y analizará algunos de los grandes temas de nuestra actualidad social". "Intentará buscar soluciones, explicaciones y respuestas a todo tipo de interrogantes escuchando a ciudadanos que las sufren o disfrutan pero comprobándolo también desde su propia vivencia, participando, involucrándose", explica #0.

"No pretende ser periodismo objetivo, es la mirada libre y muy personal de la periodista y showwoman más veterana de este país. Rigor, sí, pero también humor y emoción", dice la cadena. Y añade: "Mercedes preguntará, escuchará, experimentará y también opinará desde la libertad, con el lenguaje directo que tanto la caracteriza, llamando a las cosas por su nombre, con una mirada llena de humor, sus impredecibles relaciones personales y su innato sentido del espectáculo".

¡Tenemos nuevo programa en #0! Mercedés Milá vuelve a la televisión de la mano de @movistarplus con #ScottYMilá, donde analizará la actualidad desde una perspectiva muy personal. La veremos en otoño. ¡BIENVENIDA! ???????????? #LateMotiv385 pic.twitter.com/VPiJFnR4FL — #0 de Movistar+ (@cero) 2 de mayo de 2018

El regreso de Mercedes Milá a televisión se produce dos años después de su último trabajo en Mediaset. Allí presentó Convénzeme después de conducir Gran Hermano durante 16 años (quince ediciones). Su salida de la cadena estuvo enmarañada por la confusión. Se habló de desacuerdos económicos. "Mentira podrida. Eso me dolió muchísimo", dijo recientemente la presentadora. Sin embargo, Milá sí ha lamentado en varias ocasiones que durante todos estos años al frente del formato nunca le hubiera subido el sueldo. "¿Cómo es posible? No digo que me doblen o tripliquen. Pero un poco, una ilusión, sí".

En una entrevista que concedió a Jordi Évole hace unas semanas, Milá habló de la depresión que había sufrido en los últimos tiempos. "GH era un esfuerzo tan bestia que acabó explotándome la cabeza". Ya recuperada, aseguró que tenía varias ofertas para volver a la televisión y aprovechó para mandar un dardo a Mediaset. "Me llaman de todas las televisiones menos de la mía".

Semanas antes de esa entrevista, la presentadora se había dejado caer por el programa de Buenafuente. Allí dijo lo que deseaba para su regreso a televisión. "Que me dejen hacer lo que me dé la real gana, en una empresa que no tenga complejos, que me permita hablar con la gente más desconocida que esté haciendo cosas que merezcan la pena".

#0, refugio de presentadores

El desembarco de Mercedes Milá en #0 suma otro nombre al extenso plantel de presentadores que tiene la cadena de Movistar+.

Andreu Buenafuente, Paula Vázquez, Iñaki Gabilondo, Jon Sistiaga, Quique Peinado, David Broncano, Joaquín Reyes, Patricia Conde o Ángel Martín ya trabajan en el canal.

