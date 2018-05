Paz Padilla admite haber sido "cruel" con los colaboradores de 'Sálvame': "He hecho preguntas sabiendo que os hacía daño" Ecoteuve.es 2/05/2018 - 16:21 0 Comentarios

La presentadora del programa de Telecinco reconoce el error y pide perdón a sus compañeros

Semana de confesiones en Sálvame. Paz Padilla ha querido sincerarse con sus compañeros de programa después de que Mila Ximénez anunciase que estaba pensando dejar el programa.

La presentadora admitió algunos errores y se disculpó con los colaboradores del espacio que emite Telecinco. Con muchos de ellos ha tenido enfrentamientos de manera recurrente, especialmente con Belén Esteban a quien llegó a llamar "tonta".

"Quiero pedir perdón a todos porque a veces he sido cruel en este programa. He hecho preguntas sabiendo que hacía daño, porque pensaba que se me pedía eso", explicó. "Nos hemos dejado la piel sin medir consecuencias. Y nadie nos lo ha pedido".

Padilla explicó que cuando se producían estas situaciones, se iba del programa "sufriendo" porque "no me siento cómoda en el conflicto". "No soy feliz haciendo daño a la gente. Por eso, pido perdón a todos", insistió.



La presentadora aseguró que nunca más iba a actuar de esa manera. "Un día tomé la decisión de no volver a hacerlo".

