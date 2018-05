'First Dates' premia a los perseverantes con una cena para 'tripitidores' del amor Ecoteuve.es 2/05/2018 - 15:51

Dos solteros que ya han pasado por el programa regresan para dar una última oportunidad

Si el refranero lo dice, por algo será. 'A la tercera, va la vencida'. Y como en el amor no hay dos sin tres, dos solteros que ya conocen bien lo que es vivir una velada sorpresa en First dates han decidido conceder una última y definitiva oportunidad al amor. Será mañana jueves, 3 de mayo, cuando Paula y Juan Luis crucen de nuevo las puertas del local para ver si Cupido les ha preparado, esta vez sí, a la persona de sus vidas.

En el caso de Paula, sabe que al menos su compañero de velada tiene interés en ella. Y es que Gonzalo quedó prendado de esta valenciana la primera vez que la vio en televisión. Ahora solo queda que entre los dos surja la chispa y consigan sortear la rutina, el peor de los miedos que le ven a estar en pareja.

Por su parte, Juan Luis volverá a llenar de estilo el restaurante. Si en su primera y segunda visita no encontró el amor, para su tercer intento viene dispuesto a llevarse puesto al amor de su vida. El destino ha querido cruzarle con José, un aficionado al diseño de moda que busca, por encima de todo, un hombre fiel, leal y limpio.

Además de esta pareja de tripitidores, Carlos Sobera también guardará mesa para otros comensales no tan veteranos pero sí duchos en la experiencia 'First dates'. O en su caso, 'Second'. Por ejemplo, Alexandre, sabedor que su frenético ritmo de vida, cargado de aviones, maletas, viaje y trabajo le obliga a buscar una relación menos convencional que la que está acostumbrado a ver en sus amigos. No será un problema para María, que busca una relación estable y sabe adaptarse a casi cualquier circunstancia.

En el libro de reservas, Sobera tiene anotadas dos Andreas. La primera está deseando enamorarse de su prototipo ideal: hombres de raza negra. Antoine cumple el requisito del color de piel y además afronta el encuentro con mucho sentido del humor. ¿Será justo lo que necesita ella? La segunda Andrea vuelve con las mismas ganas que la primera vez, aunque, en esta ocasión ya no se anda con medias tintas y busca un hombre compatible con su forma de entender el amor. Albert, un chico tímido que jamás ha tenido una relación con una chica, será el encargado de rebajar sus exigencias con el fin de hallar el punto medio.

Finalmente será el turno de Nerea, que tiene un buen recuerdo de su paso por el restaurante: conoció a un chico estupendo, pero no llegó a cuajar una relación. Jairo, su cita, se considera un friki de manual, con gustos especiales al que le encantan los cómics y que quiere encontrar una chica con la que conectar.

