Mila Ximénez amenaza con dejar 'Sálvame': "Llevamos 9 años y nos queda uno" Ecoteuve.es 18:00 - 1/05/2018 0 Comentarios

"Me estoy perdiendo una vida personal que la quiero recuperar", se ha sincerado

Tarde de catarsis en Sálvame. Mila Ximénez ha hablado de la posibilidad de dejar el programa de Telecinco después de unos desencuentros que ha tenido con sus compañeros.

"Me estoy perdiendo una vida personal que la quiero recuperar", ha dicho llorando. "La televisión no me gusta, esto es una forma de ganar dinero. No me compensa".

"La gente se piensa que Sálvame es su vida y no es así. Esto es una parte ínfima, solo cuatro horas", ha continuado explicando la colaboradora.



Mila Ximénez ha explicado que se ha agobiado al pensar que lleva 9 años en Sálvame "y que nos queda uno más". ¿Quiere decir eso que ya está decidido cerrar el programa en 2019?



Paz Padilla también se ha sincerado con sus compañeros. "Quiero pedir perdón a todos porque lo he dado todo y a veces he hecho preguntas sabiendo que hacía daño, siendo cruel, porque pensaba que se me pedía eso. Yo no me siento cómoda así y un día tomé la decisión de no volver a hacerlo".

