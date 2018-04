'Sálvame' destapa el posible lío de Adrián Rodríguez y Sofía en 'Supervivientes'... ¡y él no lo niega! Ecoteuve.es 30/04/2018 - 19:47 0 Comentarios

"Llegas ahí y no sé, la chica está de buen ver...", afirmó el actor sobre su compañera

"Se enfadó porque la nominó porque estaban liados y no fuimos capaces de verlo", concluye

Kiko Hernández ha llegado este lunes al plató de Sálvame dispuesto a sorprender a los espectadores del programa con uno de sus habituales bombazos. En esta ocasión, el tertuliano aprovechaba la visita de Adrián Rodríguez al plató del programa para desvelar un secreto de su paso por Supervivientes.

"A mí me cuentan compañeros que han estado con vosotros que antes de partir a Honduras e incluso ya en la isla, cuando la cámara estaba apagada, Sofía Suescun y un concursante no paraban de jugar, intimar, hacer miraditas, tocamientos... cositas que hacen los novios cuando se están conociendo", empezó diciendo antes de desvelar que el chico del que estaba hablando era él.

El actor, lejos de desmentir rápidamente la información de Kiko Hernández, se sonrojó permaneciendo en silencio al tiempo que se le escapaba una risa tonta. "A ver... depende de lo que se le llame...", titubeó. "Llegas ahí y no sé, la chica está de buen ver... pero no sé hasta que punto te han contado", afirmó Adrián, que confirmaba a su modo la información aportada por el colaborador.

"Hubo alguna que otra miradita... roce, roce... no. No puedo decir nada", decía el intérprete callando más de lo que había contado. "Nuestra relación se rompió porque pensaba que la había nominado", dijo haciendo explotar a Kiko Hernández. "¡Ahora lo entiendo todo! Se enfadó porque estaban liados y no fuimos capaces de verlo", dijo a gritos el tertuliano.

