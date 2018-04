El sorprendente estilismo de Marhuenda en 'La Sexta Noche' provoca el pitorreo de Twitter

Francisco Marhuenda ha vuelto a colocarse en el centro de atención. Sin embargo, en esta ocasión no ha sido por protagonizar una discusión con alguno de sus compañeros o por no dejar indiferente a nadie con una de sus particulares opiniones.

El tertuliano acudió el pasado sábado a su cita con el programa La Sexta Noche. Marhuenda ocupó su habitual silla, situada junto al lugar de Iñaki López, presentador del espacio, para comentar la actualidad política del país acompañado de su tablet.

No obstante, hubo un detalle que pasó desapercibido para los espectadores de La Sexta y que el propio periodista fue el encargado de desvelar. Marhuenda compartió una imagen en su cuenta oficial de Twitter en la que dejaba ver su estilismo para la ocasión: un traje de color oscuro que decidió combinar con unas zapatillas de color blanco.

No había visto jamás un voto particular de 200 y pico páginas. Pero no hay que criminalizar a los jueces #L6Nnoesno pic.twitter.com/hismwYsrox