El drama escatológico de María Jesús en 'Supervivientes': "Estoy que pierdo la salud por el ano" Ecoteuve.es 30/04/2018 - 11:15 0 Comentarios

La modelo asegura que en su interior guarda algo "duro como bolas de billar"

Uno de los problemas de salud más habituales que sufren los concursantes de Supervivientes tiene que ver con su estómago. Prácticamente todas las personas que han pasado por la isla del reality han experimentado dificultades a la hora de evacuar.

María Jesús Ruiz ha sido la última en experimentarlo y ha contado su drama en un relato de lo más escatológico. La Miss ha roto a llorar compartiendo su problema con el Maestro Joao y Romina: "No puedo más, mira qué barriga tengo. Llevo todo el día, todo el día, y ya apretando como si fuera un parto, porque esto lo tengo que echar como sea. Y me he reventado...", empezó diciendo entre lágrimas.

"Llevo muchos días sin poder depositar. Me han dado algo para ver si puede limpiarme, pero ni por esas. Hoy estoy que pierdo la salud por el ano", comentó llorando a las cámaras del programa. La modelo ha contado a sus amigos que guarda algo en su interior "duro como bolas de billar" y que, en su intento de expulsarlas, "se ha partido el culo".

PUBLICIDAD