Brutal discusión entre Saray Montoya y Mayte Zaldívar: "¡No hables más de mi raza!"

Las concursantes llevan a plató su mala relación en la isla de Honduras

Fernando: "Pido a la productora que saque las imágenes de la paliza que Saray dio a Romina"

Saray Montoya y Mayte Zaldívar tuvieron una mala relación durante su estancia en Supervivientes. Este domingo, ambas en plató, volvieron a dejar claro que nada ha mejorado desde que dejaron la isla y se enzarzaron en una descomunal discusión con acusaciones cruzadas.

Saray Montoya, que fue expulsada del programa por agredir a Romina Malaspina, está enfrentada con Fernando, el novio de Mayte, y ayer aprovechó a cargar contra él a través de su pareja, con quien también tiene frentes abiertos.

"Me das pena, no tienes personalidad. Hablas a través de tu pareja", dijo Saray. "Eres mala por lo que tienes al lado. Fernando nos ha hecho la vida imposible", continuó.

Saray aprovechó para recriminar el paso de Mayte por Supervivientes para lanzar algunas indirectas sobre el paso de Zaldívar por la cárcel. "Tú a mí no me puedes dar enseñanzas de nada", dijo. "Eres la reina de los papeles..."

"He estado dos años en una cárcel, pero no he estado hablando mal de mi raza, como tú te has pasado todo el concurso", respondió Mayte. "¡No hables más de mi raza y deja a mi raza tranquila!", gritó Saray. "Yo la respeto, no como tú", añadió Zaldívar.

Mayte intentó defenderse de los comentarios de Saray, que, cuando se le preguntaba, decía que no se refería a la vida privada de Mayte sino a su paso por el concurso. "Nos ha hecho daño psicológicamente a mí y a Raquel", insistió ante el enfado cada vez mayor de Mayte.



"Pido a la productora que saque las imágenes de la paliza que Saray dio a Romina", intervino Fernando. "Deja a Mayte que se defienda, que siempre la estás cubriendo sus espaldas".

Fernando quiso explicar que "jamás he atacado a ninguna raza para hablar mal de ella. Se me está acusando de racista y nunca he hablado mal de ninguna raza".

