Tutto Durán, la vida después de 'GH': "Cristiano Ronaldo me dio un buen empujón para que mi música triunfase" Adrián Ruiz 30/04/2018 - 9:48

ECOTEUVE.ES entrevista al primer anónimo en concursar en la edición de famosos

Consiguió un notable éxito con su single gracias a la promoción que hizo el jugador del Real Madrid

"Sé que Georgina, su mujer, es seguidora de mis canciones", explica el canario

La vida de Tutto Durán dio un giro de 180 grados el día que entró en la casa de Gran Hermano VIP. De hecho, su participación en el reality de Telecinco fue histórica al ser el primer anónimo en concursar en la versión con famosos del programa.

"Fue salir y todo el mundo se sabía mi canción. Para mi cabeza fue complicado aceptarlo", dice sobre el éxito de su primer single Cómo vuelvo al pasado, que popularizó durante su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra.

La canción llegó a convertirse en Disco de Oro y hasta Cristiano Ronaldo compartió un vídeo en sus redes sociales en el que aparecía bailándola a bordo de su avión privado.

"Para la canción fue un empujón importante lo de Cristiano Ronaldo. Parte de la culpa de que el tema sea Disco de Oro la tiene él", asegura el canario, que desvela cómo fue su paso por GH, confiesa con qué compañeros sigue teniendo relación y se moja sobre su posible participación en Supervivientes.

¿Cómo valora la acogida que ha tenido su segundo single?

Pues Te vuelvo a enamorar es una canción con ritmos urbanos y pop emocional y estoy contento con cómo está tirando. Sacamos el videoclip el pasado 12 de enero y va lanzado superando ya con creces los 3 millones de reproducciones. Esto, cuando habías sacado un primer single súper potente, es difícil y estoy súper contento.

Cómo vuelvo al pasado fue todo un hit. ¿Su éxito no te dio la posibilidad de grabar un disco entero?

No se ha planteado. Yo tengo suficientes temas para hacer un disco, dos y tres, la verdad. Pero hay que consolidar la carrera, porque la gente me conoce por Cómo vuelvo al pasado y para que compren un disco, debe haber algún tema más en la calle. Que esté más consolidado. En eso estamos, pasito a pasito. Ojalá algún día pueda motivar a la gente a que compre mi música en un disco. Sería un sueño.

¿Pero es decisión suya no sacarlo o no se lo han ofrecido?

Yo me dejo aconsejar por mi grupo de trabajo, porque son gente que lleva años en la compañía. Mi carrera está empezando y todavía estoy aprendiendo sobre la industria. Yo me dejo asesorar y me lo detallaron bien y yo creo que hay que dar estos pasitos primero e ir de menos a más. Ellos hacen todo para que yo crezca y hay que ir poquito a poco.

Su paso por GH VIP fue un impulso a su carrera. ¿Cómo recuerda su experiencia en el reality?

Fue un impulso a mi carrera y a mi vida. Yo lo recuerdo con mucho cariño, porque fue una experiencia muy bestia. Entré en un GH VIP, no uno normal, y fue todo de la noche a la mañana. Fue algo intenso y mágico, porque no encuentro explicación a cómo pude entrar yo ahí. Es algo que no se me olvidará jamás.

Fue el primer anónimo de la historia de GH VIP.¿Cómo contactaron con usted?

Fue por la música. Había gente de Universal que me había visto por la red. Yo grababa maquetillas con el dinero que ganaba y Cómo vuelvo al pasado era una de las que mandaba por ahí contando mi historia y que necesitaba ayuda. No sé cómo llegó a la gente de Universal, pero la casualidad es que Gran Hermano buscaba un perfil como el mío. Fue una lotería porque lo que yo contaba de mi vida era la historia que ellos estaban buscando para el reality.

¿Cómo le ha cambiado la vida el programa?

Yo entré en la casa siendo anónimo, salgo y se ha formado todo esto. Ha sido un año surrealista, porque he ganado un Disco de Oro con mi tema, he estado por todas las ciudades de España cantando, me ha pasado de todo. Yo entré en Gran Hermano y no era conocido, fue salir y todo el mundo se sabía mi canción. Para mi cabeza fue complicado aceptarlo.

¿Con qué compañeros de la casa sigue teniendo contacto?

Tengo contacto sobre todo por la red y por Whatsapp. Con Álex Gibaja le he visto varias veces porque viene mucho a Canarias y hemos ido juntos a comer. Con Sergio Ayala hablo mucho por Whatsapp, con Toño también le pregunto mucho por cómo está la familia... Con Alejandro Abad hablo mucho de música porque tenemos eso en común y con Ivonne un poquito. Con los demás no hablo mucho porque están más separados de las redes.

¿No ha mantenido su amistad con Alyson?

Con Alyson por las redes también hablé algo, pero ella va un poco por libre, va un poco a su bola y no le hace mucho caso a esto de hablar por Internet.

Ella ha hecho sus pinitos en la música también. ¿Le gustaría hacer un dúo con ella?

Sí, la he visto también grabando algo con Efecto Pasillo, que son canarios también. Ojalá saque algo porque Alyson canta realmente bien. A mi no importaría nada sacar un single con ella, me lo pasaría súper bien porque está bastante loca.

Antes de GH, ¿se presentó a algún talent como OT o La Voz?

No, presentarme no. Lo que ocurrió una vez fue que por medio de Facebook me hablaron para decirme que me daban el pase directo a la fase final de los castings de La Voz. Eso es lo más cerca que he estado de un talent, pero me contactaron ellos.

¿Ha seguido el fenómeno de OT?

No he seguido nada porque apenas veo televisión. Además he estado ocupado con mi gira de conciertos en acústico. Ahora que están fuera sí he seguido un poquito lo que hacen, pero durante el programa no me enteré ni de que lo estaban echando.

Si se lo propusieran, ¿se atrevería a representar a España en Eurovisión?

Eurovisión nunca lo he seguido, pero me lo tomaría como un aprendizaje brutal. Pero no es algo que me llamara la atención, o que me haga especial ilusión. Si pudiera ir, yo iría cantado con una canción mía y aprender de la experiencia.

¿Cree que España necesita un tema en electrolatino para conquistar a Europa?

Yo creo que sí, siempre que tenga unos toques de pop, sí que podría. Por Italia y Francia, cada vez se llevan más los temas urbanos. Es la música que actualmente manda y que triunfa en el mundo entero.

Su primer single lo llegó a bailar hasta Cristiano Ronaldo. ¿Tiene algún tipo de contacto con él?

Eso lo hizo él por su cuenta. Georgina, su mujer, también ha subido más canciones mías y sé que es seguidora de mí. Yo se lo he agradecido por las redes y para la canción fue un empujón importante lo de Cristiano. Parte de la culpa de que el tema sea Disco de Oro la tiene él por colgar aquel vídeo. A partir de ahí, se notó mucho la repercusión de la canción incluso en Estados Unidos o México, porque todo lo que hace Cristiano fuera del terreno de juego tiene relevancia mundial.

¿Iría a Supervivientes si se lo propusieran?

Yo estaría encantado de ir a Supervivientes. Es un programa que tiene que ver más conmigo. Sobre todo, estaría encantado porque la gente me vio en un reality en el que tenía que representar una mentira, no podía ser del todo yo. Entonces, me encantaría que la gente viera como soy y me quitaría la espinita.

