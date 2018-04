La guerra entre los estilistas de 'Cámbiame' continúa más viva que nunca Ecoteuve.es 29/04/2018 - 16:26 0 Comentarios

Aunque se haya terminado el programa la situación sigue tensa

La pelea entre Paloma y Natalia Ferviú ha dado mucho que hablar incluso después de que se terminase el programa. Recientemente ha habido una lluvia de dardos entre los estilistas del programa que han revivido el conflicto.

La primera en desenterrar el problema ha sido Paloma que ha decidido compartir su opinión sobre lo que pasó a través de Socialité: "Natalia se quería ir del programa, es que ella me lo dijo a mí que no estaba a gusto. Llevaba mucho tiempo y estaba quemada. la manera de saltar a mi me pareció injusta. La chica a la que yo vestí estaba contenta entonces lo vi como una oportunidad de salir a costa de la novata y a mi me fastidio todo el programa porque toda la gente que adoraba a Natalia me cogió mucha manía"

Algo que ha sentado fatal a Natalia que ha respondido así a través de su cuenta de Twitter:

La tontuna y la ambición es mala combinación ???? — Natalia Ferviú (@nataliaferviu) 28 de abril de 2018

Algo que han secundado sus compañeros contestando:

Amigaaaaa ???? — Cristina Rodriguez® (@cristina) 28 de abril de 2018

Además Paloma no dejó títere sin cabeza y también tuvo palabras para Cristina. Según ella, sus estilismos eran una "mamarrachada" y además "sentía que muchos concursantes salían peor que entraban".

Algo que no ha sentado nada bien a la valenciana que ha respondido también usando Twitter:

Trabajando sin parar de Calahorra a Benidorm??????Ay que bueno es tener trabajo!!!! Gracias a todos los que seguís confiando en mí después de 25 años de profesión ?? — Cristina Rodriguez® (@cristina) 28 de abril de 2018

Algo que también ha sido apoyado por Natalia y Avellaneda con las siguientes respuestas:

Di que sí, reina ? — Natalia Ferviú (@nataliaferviu) 28 de abril de 2018

U ROCK!!! ??????????????? — • ???? ?????????? • (@avellaneda_eu) 28 de abril de 2018

Sin duda, la relación entre ellos está más tensa que nunca y los bandos están muy bien diferenciados.

