Nacho Vidal:"Me emocioné al saber que la justicia permite el cambio de nombre y de sexo de mi hija"

El actor habla en 'Sábado Deluxe' de la lucha que ha vivido

Como ya ha comentado en otras ocasiones Nacho Vidal, su hija Violeta de 10 años es transexual y ha tenido que luchar mucho por conseguir que le concedan tanto el cambio de nombre como el de sexo. Pues bien, finalmente tras las espera sus deseos se han cumplido y ha asistido a Sábado Deluxe a contar la lucha que ha supuesto conseguirlo.

El actor ha explicado a Jorge que: "Yo no soy un padre coraje, soy un padre más", aludiendo a que cualquiera lucharía hasta el final para conseguir los deseos de sus hijos.

Después ha contado como se enteró de que por fin habían concedido el cambio de nombre a su hija: "Fui al juzgado a recoger lo que nos habían dicho esta vez, yo no sabía que nos iban a dar el cambio de sexo". Fue un momento muy especial para Vidal: "Lloré porque fue emotivo", confesaba.

Además quiso que su hija lo recordase para siempre y decidió inmortalizar el momento: "Lo grabé". Al descubrir junto a su exmujer que también le habían concedido el cambio de sexo decidió contárselo lo más rápido que pudo a Violeta: "Salió del colegio y ahí también lo grabé en vídeo", confesaba. A pesar de que el actor esperaba verla saltando de alegría su reacción no fue tal: "Se quedó fría y me dijo: "Me parece correcto"", confesaba.

Además se quejó de la influencia en la personalidad de los jueces y de sus creencias en la toma de decisiones tan importantes: "Ese libre albedrío que hay en la justicia no debería ser", dijo. Sin duda ha sido una gran noticia tanto para él como para su hija que va a poder disfrutar de su verdadera identidad.

