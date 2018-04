Ruth Lorenzo recuerda sus peores momentos: "Yo he estado robando huevos y había gente fuera para echarse fotos conmigo" Ecoteuve.es 28/04/2018 - 12:06 0 Comentarios

La cantante se ha sincerado en 'Volverte a ver'

Ruth Lorenzo ha sido la invitada estrella de Volverte a ver este viernes. La cantante ha asistido al programa para sorprender a una de sus fans. Antes de ello, ha realizado junto al presentador un repaso de su vida e inevitablemente ha hablado de sus momentos más bajos.

Ruth triunfó en la música gracias a su paso por la edición inglesa de Factor X en 2008. Consiguió pasar todas las pruebas con más de 200 mil aspirantes quedando en quinto lugar. Su carrera profesional avanza y consigue un contrato con una importante discográfica pero al año rompe el contrato. "El camino no era el correcto porque no era lo que yo necesitaba", explicaba. Y es que tal y como dijo Sobera su vida dio un giro radical y pasó de la "opulencia a pasarlo mal".

Algo que era confirmado por la cantante: "Yo he estado en un supermercado robando huevos en mis bolsillos, comprando leche...Y había gente fuera esperando para echarse fotos conmigo. Es una locura que no sabes como sobrellevarla", dijo.

Sobretodo lo que le llevó a dar ese giro tan radical fue que: "No quería vender mi sentir hacia la música".Todo se volvió muy duro para Ruth, tanto que quiso volver a casa. Pero la cantante no se rindió gracias a Eva, su madre, que estuvo apoyándola en todo momento. Una de las veces en las que confesó su malestar a su madre, tal y como cuenta la cantante, sucedió lo siguiente: "Mamá me vuelvo a España y ella me dijo: "Como se te ocurra volver tienes la puerta cerrada"", confesaba. Algo que sin duda le ha ayudado a avanzar y a convertirse en la artista que es hoy.

