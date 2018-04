Miriam ('OT') intentó ser una de las protagonistas de 'Fariña': "Hice el cásting y tengo amigos en la serie" Ecoteuve.es 27/04/2018 - 18:15 0 Comentarios

La tercera finalista de 'OT' hizo la prueba de la sobrina de Manuel Charlín

Aunque su nombre no sonaba en las quinielas para ganar Operación Triunfo, Miriam consiguió entrar en el podio al lograr la tercera posición. Dos meses y medio después de salir del talent de TVE, la gallega ha lanzado el single Hay algo en mí, que ha protagonizado la campaña promocional de Vis a vis en FOX.

Sin embargo, la carrera de Miriam podría haber sido bien distinta de haber sido seleccionada en el casting de Fariña. Así lo ha confesado en una entrevista concecida a El Mundo. De hecho, ella se preparó el papel de la sobrina de Manuel Charlín.

Se da la casualidad que su amiga Cris Iglesias interpreta a ese personaje. Además, Chechu Salgado "también hace de novio de ella", el hijo de Bustelo.

Con ello, Miriam ha desvelado que había participado en cástings, pero "de programa de televisión, ninguno": "Si mandaba emails a discográficas y nunca contestaban. Nunca me cogían. Me decían 'claro, la cara conocida...no eres tú'. Como que no interesaba". Y concluye: "Galicia es maravilla, oro puro".

