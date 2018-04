El desnudo integral de Steisy: la colaboradora de 'Supervivientes' presume de trasero Ecoteuve.es 18:40 - 27/04/2018 0 Comentarios

"Me encantan esas personas que ven un cuerpo y no se escandalizan", dice

Steisy ha protagonizado un explosivo desnudo en Instagram este viernes. La colaboradora de Supervivientes aparece de espaldas a la cámara, totalmente sin ropa y dejando al aire su trasero.

"Me encantan esas personas que ven un cuerpo y no se escandalizan, que comen en la cama, duermen en el sofá, hacen el amor en la cocina y te quieren; así, sin reglas", comentaba la exconcursante de Supervivientes, que además añadía junto a la foto frases como "pocos ven lo que somos" o "ellos se lo pierden".

Hace unos días, la joven comentó a Jorge Javier que había hecho una orgía con "cinco o seis personas". Aprovechando que los concursantes mantenían conversaciones picantes en la isla, Steisy no quiso pasar desapercibida: "En mis tiempos de moza he hecho mis cosas. Chicas y chicos, no os vayáis a asustar, pero todos para mí y ellos no se podían tocar".

