Joaquín Prat aprieta al abogado de La Manada y se enzarzan en una discusión en directo

El presentador puso en un aprieto al magistrado, que no supo responder a sus preguntas

Agustín Martínez, abogado de cuatro de los cinco miembros de La Manada, entró en directo este viernes en El Programa de Ana Rosa para ofrecer sus impresiones tras la polémica condena por abuso sexual y no por violación a sus defendidos. El entrevistado intentó salir en todo momento por la tangente y protagonizó una fuerte discusión con Joaquín Prat en directo.

"Para que haya agresión sexual tiene intimidación y la sentencia habla del intenso agobio y desasosiego que experimentó la víctima. En su opinión, ¿estaba o no estaba intimidada?", le empezó diciendo el presentador. Martínez insistió en su idea: "Era tan evidente no lo estaba que los tres magistrados, no uno, los tres les absuelven por unanimidad del delito de agresión sexual", le respondió.

"Si usted está agachado en un cubículo de tres metros cuadrados con cinco hombres de complexión fuerte, de mayor edad, experimentando un intenso agobio y desasosiego, siendo penetrado anal, bucal y vaginalmente y en el caso de algunos, eyaculando en su interior, ¿se va a sentir usted intimidado o no?", le dijo en una demoledora cuestión.

"Desgraciadamente, me parece absolutamente desafortunada su pregunta porque me lo personaliza y le podría preguntar personalizándole a usted los hechos y a lo mejor no le agrada", replicó mientras Prat le respondía a gritos: "Ya le contesto: Yo sí me sentiría muy intimidado". "Pues resulta, que la frase que decía antes no era real. Usted sabe mucho más de derecho que los tres magistrados que estaban al cargo del asunto. Felicidades", aseguró.

Descartada para el abogado la intimidación, Prat le preguntó por la violencia: "Si la víctima no se resiste, ¿debe permitir que cinco personas la penetren anal, bucal y vaginalmente?". "Pero habría intimidación. Esto es una cadena, no ha habido ni violencia ni intimidación. Yo sé que quieren que diga algo que es imposible que yo lo diga", decía el abogado en una conversación cuya tensión crecía por momentos. "Si no les gusta la sentencia, ¿qué hacemos? ¿Repetimos el juicio?", le decía al presentador de Telecinco.

