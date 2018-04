Sofía y Hugo niegan su noche de sexo en 'Supervivientes' pero sus risas les delatan: "No ha colado" Ecoteuve.es 27/04/2018 - 11:41 0 Comentarios

Mayte Zaldívar mantiene su versión de lo que ocurrió en el refugio la noche de tormenta

Jorge Javier Vázquez recibió este jueves en el plató de Supervivientes a Mayte Zaldívar, última expulsada del reality. Y, sin duda, una de las preguntas más importantes que el presentador tenía que hacerle era la referida a lo que ocurrió en el refugio la noche en la que los concursantes tuvieron que ser evacuados por la tormenta que azotó los Cayos Cochinos.

La ex de Julián Muñoz sorprendió a todos tras su salida al revelar en el debate presentado por Sandra Barneda que dos concursantes habían mantenido relaciones sexuales. La robinsona llegó a su entrevista sosteniendo que lo que decía era cierto. Tanto ella, como el Maestro Joao, habían escuchado los muelles de una cama en la habitación de al lado y los responsables de estos "ruiditos" no podían ser otros que Sofía y Hugo.

Jorge Javier quiso salir de dudas y conectó en directo con la Palapa, donde los concursantes pudieron escuchar las declaraciones de Zaldívar que apuntaban a este supuesto escarceo. "La de los ruidos sí era yo, buena apreciación por Mayte, pero no era con Hugo. Era porque Francisco no paraba de roncar y yo estaba encima de su cama y creía que moviéndome y haciendo ruidos se iba a callar. Y se callaba, pero después volvía", dijo en una explicación que nadie parecía creerse.

Las risas nerviosas de ambos empezaron a delatarles y Jorge Javier dio cuenta de ello: "No sé, pero esa risa tonta que os ha entrado a los dos es tan poco creíble...", comentó. "Me ha hecho mucha gracia el vídeo y es verdad que Francisco esa noche me despertó unas 10 veces", aseguró al tiempo que Sofía confirmaba que sí que ellos dos eran los únicos que estaban despiertos. "Sofía, si se te acaban de poner los ojos en blanco", insistía incrédulo Jorge Javier.

La coartada de los concursantes era que esa noche se habían ido a dormir enfadados, con lo cual se desestimaba ese supuesto escarceo. "Yo escuché el 'pum, pum, pum'. Si fue con él, fue como un conejo, diez segundos. Pero yo a la mañana siguiente le miré la cara y le dije: 'Tú has hecho arroz...'", dijo por su parte el Maestro Joao.

"Yo no soy de durar 10 segundos, pero bueno", se justificó Hugo. Joao dudó entonces de si lo que habían tenido eran relaciones sexuales plenas: "Lo mismo fue dedo", apuntó el vidente provocando las risas de todos. "Sofía, Hugo, creo que lo habéis intentado... pero no ha colado", sentenció Jorge Javier.

