Un hombre pide una foto a las gemelas de 'First Dates' y provoca una gran bronca con su cita

El restaurante del dating show de Cuatro vive uno de los momentos más tensos

En First Dates todo el mundo tiene la oportunidad de conocer a la persona ideal con la que compartir su vida. Pero no siempre sale bien. Es el caso de Nataly y Josué, una pareja que dejaba entrever desde el primer momento que todo acabaría en desastre. Josué ya conocía a Nataly de redes sociales y no parecía estar contento con su personalidad.

Pero lo que más le echó para atrás fueron los comentarios que le iba soltando durante la cita. Desde el comienzo, ella se mostró muy crítica, incluso con lo que había pedido para comer el canario: "Mira el que se está cuidando", dijo con ironía.

Las gemelas, camareras habituales del programa, tenían otra opinión y la instaban a tocar el brazo de su compañero. Nataly, con mala cara contestó: "Yo no toco esas cosas, soy más de la persona". Después a cámara no dudó en criticar el cuerpo de su compañero: "Yo pienso que Josué tiene buen cuerpo pero los he visto mejores", confesaba.

La cosa iba de mal en peor y Nataly cada vez se cortaba menos a la hora de opinar. El detonante vino cuando el canario pidió a las gemelas una foto, algo que a ella no le hizo mucha gracia: "¡Dios, qué cutre! Es súper cutre, de fanático total", dijo con cara de asco.

Una situación que después decidía explicar a cámara: "Yo por mucho que me guste un cantante o un actor jamás le pediría una foto, él es bueno en su profesión y yo soy buena en la mía". Josué no aguantaba más y no pudo evitar defenderse de los constantes ataques de su cita. El joven recalcó su mal carácter, a lo que Nataly, cortante, contestó: "Soy muy borde yo creo que por eso te pusieron tan majo", entre risas.

Pero lo peor vino en la decisión final, donde se desencadenó una discusión entre ambos. "Creo que no cumple el requisito que yo buscaba", comenzó argumentando el canario. Nataly no parecía estar de acuerdo, porque para ella, en una hora no hay tiempo suficiente para conocer bien a una persona. Para su sorpresa, Josué tenía más información suya de lo que esperaba: "Aunque tu no lo sepas yo te seguía en Facebook, he visto muchas fotos tuyas, fotos así...", dijo.

La cosa se iba caldeando y la tensión se palpaba en el ambiente. Pero lo que de verdad hizo explotar a Nataly fue la opinión que virtió sobre las fotos que sube a redes sociales en las que según él aparece "semidesnuda". "Pero, ¿de dónde ha salido este hombre? ¿De un huevo Kinder o qué?", contestaba indignada añadiendo: "¡Qué estás hablando personaje! Eso es de machista". "No hables de mí si no me conoces", concluyó.

