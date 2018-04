Raquel Mosquera, al límite en 'Supervivientes': evacuada por una bajada de tensión Ecoteuve.es 27/04/2018 - 10:57 0 Comentarios

La peluquera tuvo vómitos y mareos después del esfuerzo de la prueba de recompensa

Afortunadamente, Raquel se recuperó en la gala: "Estoy como una rosa"

Raquel Mosquera se ha erigido como una de las grandes favoritas de Supervivientes 2018. Sin embargo, la peluquera dio un gran susto después de sufrir una bajada de tensión a raíz del esfuerzo que realizó el martes para las pruebas de recompensa. Sin embargo, para no preocupar a nadie, ella siguió cocinando y pescando lo que le ocasionó una nueva recaída.

"No quiero que me vean mal, mareada o algo o que no pueda participar. Quiero estar bien como sea. Estoy preocupada porque me quiero poner bien", le decía a Melissa visiblemente mareada.

Después de estar tumbada durante toda la tarde, una médico acudió a Cayo Paloma. "Estoy floja, con mucha presión en la zona de la sien y mareos, cómo vértigos. Además, llevo 14 días sin ir al aseo", explicó a la sanitaria, que decidió evacuar a la concursante para hidratarla con suero.

Ya este jueves, Raquel Mosquera apareció recuperada en la gala. "Os quito ya mismo la preocupación. Gracias a Dios estoy bastante mejor. Ten en cuenta que tienes un gran equipo aquí de médicos que me han atendido durante toda la tarde y noche", decía a Jorge Javier tras haber mantenido a los espectadores en vilo.

"No tenia fuerza y me caía y hoy, ya me ves, estoy como una rosa", seguía diciendo para después insistir en que la organización la dejara participar en las pruebas. "No puedes forzar la máquina, no puedes poner la carne en el asador como tú quieres", replicó el presentador que luego bromeó con su 'evacuación' en el baño: "Habrá sido como dar a luz".

