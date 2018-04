Jorge Javier para 'Supervivientes' por la sentencia a La Manada: "Es una auténtica vergüenza" Ecoteuve.es 27/04/2018 - 9:56 0 Comentarios

El presentador de Telecinco interrumpe el programa para criticar la sentencia

"Quieren que las mujeres no nos resistamos, aunque esto suponga que nos maten", dice Sabatés

Aitana se suma a las críticas: "La justicia también es machista. No es abuso, se llama violación"

La sentencia en el juicio contra La Manada ha sido sin duda la noticia de este jueves. Muchos actores, periodistas y presentadores de televisión han querido dar un paso al frente y manifestar su rechazo a la polémica condena por abuso sexual y no violación a sus integrantes. Uno de ellos ha sido Jorge Javier Vázquez, que interrumpía el arranque de la gala de Supervivientes para mostrar su enfado.

"Permítanme 20 segundos", empezaba pidiendo a la dirección del programa saltándose el guion. "Toda mi solidaridad a la víctima de La Manada. Me produce muchísimo desasosiego vivir en un país en el que las mujeres están tan sumamente desprotegidas", valoró el catalán.

"Hoy no solo han perdido las mujeres, que son desde luego las principales afectadas por esta sentencia. Hoy ha perdido el país entero. Es una auténtica vergüenza, un bochorno que a ver cómo se puede arreglar, porque esto creo que no debería quedarse así", sentenció.

El mensaje de Paula Vázquez y otros televisivos

Jorge Javier Vázquez no fue el único en plantarse contra la sentencia que ha sacado a la calle a miles y miles de personas. Paula Vázquez también quiso lanzar un mensaje a los espectadores al final de la emisión de Fama en #0. "No quiero despedirme de este programa sin decir dos cosas importantes: No es no. Yo sí te creo", dijo provocando un aplauso en el plató del talent de baile.

Sandra Sabatés también se ha sumado a las críticas y ha ocupado el lugar de Wyoming en la reflexión que este suele hacer en el 'pico' de su mesa. La presentadora de El Intermedio ha querido lanzar un contundente mensaje: "La sentencia de La Manada obliga a la víctima a probar que hubo violencia e intimidación. Es decir, para este tribunal no es suficiente que cinco hombres cojan a una chica, la metan en un portal, la agredan sexualmente sin su consentimiento, la graben, compartan el vídeo y presuman de sus actos", empezó diciendo.

"Si una mujer no se defiende porque el miedo la paraliza no es violación. En un robo, la policía te recomienda que no opongas resistencia porque tu vida puede correr peligro. En una violación, parece que la justicia quiere que las mujeres no nos resistamos aunque esto suponga que nos maten", apuntó recordando el caso de hace unos años de una mujer que murió en los Sanfermines asesinada por resistirse ante su violador.

"Ninguna mujer debería arriesgarse a morir para demostrar que ha sido violada. Para determinar que ha habido violación, los jueces no deberían fijarse en la reacción de la víctima, sino en los actos del agresor. Esta sentencia tenía la oportunidad de hacer historia y demostrar a las mujeres que el sistema judicial las protege. Sin embargo, pasará a la historia por dejarnos todavía más desprotegidas", concluyó la periodista.

Aitana y los concursantes de OT también se plantan

La indignación ha inundado también las redes sociales, donde numerosos televisivos han publicado mensajes de rechazo y vergüenza contra la polémica. Los concursantes de OT se han posicionado de forma unánime contra la sentencia publicando mensajes de "No es no" en sus perfiles. Aitana ha sido una de las más preocupación ha mostrado por lo ocurrido publicando un contundente escrito en uno de sus stories.

"Cada vez que me dicen que todo está mejorando, me hace gracia. No es que solo haya machistas campando a sus anchas, sino que la justicia también es machista. ¿Abuso sexual? ¿Es sólo abuso sexual lo que sufrió esta chica? ¿De verdad? Se llama violación, dado que la intimidación y la violencia estuvieron muy presentes también. Ojalá, ojalá pudiera estar ahí hoy y salir a la calle", escribió la joven catalana.

