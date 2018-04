María Patiño, a la carrera sin tacones por la escalera para regañar a los realizadores de 'Sálvame' Ecoteuve.es 26/04/2018 - 19:47 2 Comentarios

La colaboradora, muy molesta después de que la dupliquen en pantalla

Monumental cabreo el que se ha cogido María Patiño este jueves con sus compañeros de realización. La colaboradora lleva días soportando que le dupliquen en pantalla con el objetivo de regocijarse de ella. María ha callado hasta hoy.

Muy harta, se ha quitado los tacones para emprender una carrera escaleras arriba para abroncar a los responsables. "Despacio María, que yo voy con tacones. No me los he quitado. Es que hija, me hice ayer la pedicura y no quería estropearla", decía Carlota que iba detrás.

Como amenaza, la también presentadora de Socialité enseñaba su tacón a la cámara. "Eso es un arma de destrucción masiva", avisaba Corredera.

Al llegar a su destino, el realizador no ha querido abrir a Patiño -"¡no tenéis el valor de abrirme!", gritaba- y, no contento con la broma inicial, ha seguido "cachondeándose" de ella alzando los brazos provocando que la Patiño se cabreara aun más: "Te voy a esperar cuando termine el programa, a las 20.03".

PUBLICIDAD