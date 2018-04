Sandra Barneda y Nagore Robles reivindican la visibilidad lésbica con una romántica foto Ecoteuve.es 18:30 - 26/04/2018 0 Comentarios

La colaboradora de 'Superviviente' publica una foto con un emotivo mensaje

Este jueves, como cada 26 de abril, se ha celebrado el Día de la Visibilidad Lésbica, como un modo de exigir igualdad de derechos para las lesbianas, un día para hacer un llamamiento público que contribuya a la eliminación de prejuicios y homofobia. Nagore Robles se ha unido a la causa, publicando en su perfil de Instagram un emotivo texto, acompañado de una foto con su pareja, Sandra Berneda.

"Dudaba si publicar una vez más mi intimidad; pero el recuerdo de tantos gritos silenciados me ha empujado a hacerlo". Así comenzaba el particular texto de la colaboradora de Supervivientes, una publicación que ha dedicado a todas las mujeres que sufren o han sufrido en algún momento violencia a causa de su orientación sexual.

"A ti, la chica del instituto que se esconde y aguanta insultos porque dicen que no eres femenina; no estás sola", "A ti, la que soporta las miradas hirientes cuando coges a tu chica de la mano o la besas en público; no estás sola", comentaba Nagore, que terminaba el post con un contundente mensaje: "Amad, no estáis solas".

La publicación ha conseguido en cuestión de segundos más de 100.000 likes y centenares de comentarios agradeciendo sus palabras.

PUBLICIDAD