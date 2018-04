El enfado de Cristina Almeida por la sentencia a La Manada: "Es un atentado contra la libertad de las mujeres" Ecoteuve.es 26/04/2018 - 17:33 0 Comentarios

La abogada expresó su rechazo a la sentencia este jueves en 'Al rojo vivo'

Cristina Almeida ha mostrado en Al rojo vivo su rechazo y su indignación tras la sentencia impuesta a los cinco miembros de La Manada, los cuales han sido condenados a nueve años de prisión por abuso sexual continuado, pero no por violación. "Incluso, uno de los jueces ha pedido la absolución de los cinco", decía Ferreras. "¿Qué te ha parecido la sentencia?".

"Me preocupa lo que significa esto en la interpretación de las conductas de las mujeres y de los hombres. Si un hecho tan increíble como que estos cinco señores vayan tan preparados, expliquen en las redes sociales qué van a hacer, cómo van a violar, llevan burundanga para ver quien encuentran y a ver a quien se la pueden meter...", ha empezado diciendo la abogada y habitual colaboradora de los programas de La Sexta.

Después, ha recordado la figura de María Goretti, una niña de once años que fue asesinada tras recibir 14 puñaladas al resistirse a una violación a finales del siglo XIX. "¿Eso es lo que nos espera a las mujeres? ¿Tener que esperar a que los hombres puedan decir lo que quieran y tú eres María Goretti y te resistes ahí hasta la muerte o si no es un pequeño abuso?".

"La policía dice que cuando te vienen a violar que no te resistas y, ahora dicen los magistrados que cuando te vienen a violar te tienes que resistir casi hasta la muerte para que se crean que no has tenido consentimiento", ha criticado Almeida, que ha añadido: "El consentimiento es muy sencillo, es decir 'si quiero".

Y ha concluido así: "No se rían de las mujeres pensando que cualquier sexualidad que nos hagan si no gritamos y no nos hieren es que nos gusta. Esto es un atentado contra la libertad de las mujeres".

