La sentencia de La Manada indigna a 'Sálvame': "Las mujeres no somos ciudadanas de segunda. No es no" Ecoteuve.es 26/04/2018 - 16:43 0 Comentarios

El programa arranca con un alegato de los colaboradores en contra de la pena

La sentencia por el juicio a La Manada ha llegado hasta Sálvame. El programa de corazón de Telecinco ha abierto con una declaración de todos los colaboradores en contra de la pena impuesta: 9 años por abuso sexual continuado, pero no violación.

"El Código Penal deja a las mujeres desamparadas", se ha quejado Carlota Corredera. "Las mujeres no somos ciudadanas de segunda. Solo un 'sí' claro es un 'sí'. Tenemos que cambiar las cosas", ha proseguido la presentadora. "No podemos dar el mensaje a los jóvenes de que La Manada ha hecho algo que va a quedar impune".

Chelo García Cortés también se ha quejado de la Justicia: "El Código Penal es machista". "A la víctima se la cuestionó en el juicio y yo ahora le cuestiono a usted, señor juez".

"Espero que haya un antes y un después tras esta sentencia", ha opinado, por su parte, Kiko Hernández. "A a partir de hoy yo creo que se va a hacer otro tipo de justicia".

Por su parte, María Patiño ha querido dejar claro que "no' es 'no". "Solo nosotras, las mujeres, decidimos hasta dónde se puede llegar". "Y la ausencia de un 'no', tampoco es un 'sí", ha matizado Terelu Campos.

