Frank Cuesta sobre Yuyee: "Le han dado una colchoneta para dormir, pero su cárcel es durísima; no es Estremera" Ecoteuve.es 13:37 - 26/04/2018 0 Comentarios

El aventurero explica la situación que atraviesa su pareja, encarcelada desde hace cuatro años

Frank Cuesta ha explicado la situación actual de Yuyee, su pareja, encarcelada en Tailandia desde hace casi cuatro años. El aventurero, que el domingo vuelve a DMAX, ha dicho que su situación es "algo mejor" porque "los militares se están empezando a portar mejor. Tiene una colchoneta [de yoga] para dormir. Hay que aguantar".

Cuesta confía en que sea puesta en libertad pronto. "No puede ser mucho más. Son ya casi cuatro años y aquello no es Estremera".



"Las condiciones son duras y todos los días salen coches con ataúdes de esas cárceles. Ella aguanta porque tiene hijos. Las mujeres sois muy fuertes. Yo no hubiera aguantado ese sufrimiento. Pero saldrá", ha dicho Cuesta en esRadio.

Cuesta ha explicado que no le han dado plazos porque Tailandia "es un país donde no existen las fechas. Cuando aquí dicen que no hay democracia, les invitaría ir a otros sitios...".

En este sentido, ha recordado que Tailandia "es una dictadura. Yo me llevo ahora bien con los militares. Pero es una dictadura".



En cuanto a sus hijos, Cuesta ha explicado que está "más o menos bien", pero "hay momentos muy duros". "Los cumpleaños son un lloro".

PUBLICIDAD