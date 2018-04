Un casi nonagenario sorprende en 'First Dates' por su espíritu joven: "No sé lo que es sentir un dolor" Ecoteuve.es 26/04/2018 - 11:17 0 Comentarios

Inocencio, de 87 años, enamoró a Victoria, de 76: "Te veo una persona jovial"

Sin duda, las citas más emotivas de First Dates son las de personas mayores. Inocencio, con casi 90 años, y Victoria, de 76, demostraron que no existe límite de edad para enamorarse. Él también conquistó a los espectadores del programa de Cuatro gracias a su vitalidad.

El valenciano, que se quedó viudo hace año y medio después de seis décadas de matrimonio, parecía que era un adolescente de 18 años y se mostró eufórico: "A mí no me duele nada, no sé lo que es sentir un dolor. Tengo carnet de conducir, no gasto gafas y leo bien la letra pequeña".

En un primer instante, a la castellonense no le llamó nada la atención, pero a medida que el tiempo corría, su discurso le iba atrayendo más: "Tengo siete hijos y busco a una mujer para conocernos, ir a cenar o ir a bailar". E insistía: "Soy muy de bromas pero a veces resulto un poco pesado".

Minutos después, hablaron sobre ideologías políticas y mientras Victoria confesaba que "en su casa siempre hemos sido de derechas aunque tal y como están las cosas ahora una ya no sabe ni lo que es", él sorprendió con un discurso hacia los más desfavorecidos: "Hay que pensar en los que no tienen trabajo y en los que cobran 500 euros".

La cita acabó con Inocencio demostrando sus dotes en la pista y prometiéndose una segunda cita. "Del 1 al 10, me llevo un 11", decía él a lo que ella añadía: "Me llevo una buena impresión de ti porque te veo una persona jovial".

