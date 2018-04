Fernando Guillén Cuervo, a un paso de convertirse en concursante de 'Bailando con las estrellas' David Saiz 26/04/2018 - 10:05 0 Comentarios

EXCLUSIVA ECOTEUVE.ES | El nuevo programa de TVE estará presentado por Roberto Leal

TVE y Gestmusic ultiman el lanzamiento de Bailando con las estrellas, su nuevo gran show que llegará muy pronto. El programa reunirá a un grupo de rostros conocidos que competirán formando pareja con bailarines profesionales.

Según ha sabido ECOTEUVE.ES, Fernando Guillén Cuervo ultima su fichaje para convertirse en uno de los concursantes del nuevo talent show de La 1.

El actor, con una larga trayectoria en cine, series y teatro, se suma así a la lista de participantes en la que también figuran Gemma Mengual, Topacio Fresh, Pelayo Díaz, el Hombre de Negro o la influencer Patri Jordán.

Bailando con las estrellas llegará muy pronto a TVE presentado por Roberto Leal. El presentador, convertido en la gran figura de la pública tras el incontestable éxito de OT, estará acompañado por Rocío Muñoz, una actriz y modelo madrileña que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Italia.

Bailando con las estrellas es una adaptación de BBC Worldwide que en España está producido por Gestmusic Endemol. El programa ya ha sido adaptado con gran éxito en 55 países de todo el mundo como Australia ('Dancing with the stars'), Alemania (Let's dance), Argentina ('Bailando por un sueño'), Brasil ('Dança dos Famosos'), Dinamarca ('Vild med Dans'), Estados Unidos ('Dancing with the stars'), Francia ('Danse avec les Stars'), o Italia ('Ballando con le Stelle'), entre otros muchos.

Bailando con las estrellas es un concurso en el que compiten doce parejas formadas por un famoso/a con un bailarín/a profesional. Cada semana tendrán que demostrar en el escenario su complicidad y versatilidad en diferentes bailes de salón (quickstep, rumba, tango, samba, pasodoble, foxtrot, samba, vals, cha-cha-cha ) y un jurado experto les valorará y puntuará. Además, los telespectadores también podrán votar por su pareja favorita. Sus votos se sumarán a los del jurado, y la pareja con menor puntuación será expulsada. Solo tres parejas llegarán a la final.

