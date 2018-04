Frank Cuesta interrumpe su rueda de prensa para dar la noticia del día: "Cifuentes ha dimitido" Ecoteuve.es 15:21 - 25/04/2018 0 Comentarios

El aventurero vuelve a DMAX este domingo (21.30) con una nueva temporada de 'Wild Frank'

Viaja a África para encontrar a los últimos ejemplares libres de gorila de tierras bajas

"Somos españoles y hemos hecho el mejor reportaje de glorias del mundo", presume el herpetólogo

La presentación de la nueva temporada del programa de Frank Cuesta ha coincidido con la dimisión de Cristina Cifuentes. La noticia del día se ha colado en la rueda de prensa que el aventurero ha ofrecido para explicar las novedades de su espacio, que vuelve a DMAX el domingo a las 21.30.

En cuanto la información ha llegado a sus oídos (tal cual), el herpetólogo no lo ha dudado y ha cortado comparecencia para hacerlo público. "Cifuentes ha dimitido", ha dicho, provocando la anécdota de la comparecencia.

Con la noticia de la dimisión de Cifuentes -"a ver cómo continuamos ahora"- Frank ha proseguido con los detalles de la nueva temporada de Wild Frank, una tanda de cinco episodios (cuatro más un especial) en los que se enfrentará a una especie en extinción, los gorilas de tierras bajas, en el país más pobre del mundo, la República Centroafricana.

"Somos españoles y hemos hecho el mejor reportaje de glorias del mundo. Un gorila en su casa, ellos y nosotros, cara a cara, sin turistas", ha destacado Frank Cuesta, piedra angular de la programación de DMAX desde su llegada al canal. "Es un orgullo tenerle con nosotros", ha explicado Antonio Ruiz, director general de Discovery España y Portugal. "Representa la esencia de los valores de DMAX. Personas auténticas que viven experiencias extraordinarias".

La nueva aventura de Cuesta en el corazón de África ha dejado especialmente tocado al aventurero. Y no tanto por los animales, que también, sino por la cruda realidad que ha visto en el país. "Frank se ha puesto delante de muchos animales pero nunca se ha atrevido con las personas. A mí me decía: 'no soy uno de tus reporteros de 'Callejeros", ha relatado Carolina Cubillo, responsable de la productora Molinos de papel y descubridora televisiva de Frank.

"Allí hay gente que vive peor que los animales. Las personas no valen nada", ha explicado Frank, que ha puesto un ejemplo para retratar la situación que se vive en la zona: "Fuimos a un pueblo y les prometí llevar camisetas y cuando volví dos de los niños que habían allí se habían muerto". Así, el aventurero explica que "los gorilas son los que viven bien porque están protegidos. Mientras den dinero, estarán protegidos".

En la República Centroafricana habita el mayor asentamiento de gorilas de tierras bajas del mundo. Se estima que viven en libertad cerca de 2500 ejemplares de esta subespecie gravemente amenazada por la caza incontrolada, la deforestación y enfermedades que también afectan a los humanos como el virus del ébola, que se han convertido en las principales causas de la progresiva desaparición de especies autóctonas del continente africano en las últimas décadas.

El objetivo de Frank esta temporada es llegar hasta esta colonia de gorilas para observarlos de cerca y mostrar cómo son, cómo viven y cómo se comportan estos animales con los que tenemos más en común de lo que pensamos.

Acceder a ellos no es nada fácil y el propio Cuesta lo explica de una manera gráfica: "Cuando estás a solas con un gorila es como si en los años 80 te encuentras a Madonna en la selva y te dice: 'Quiero un hombre'. Es imposible que me pase".

