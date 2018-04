Una reportera francesa sufre acoso en directo en la final de Copa del Rey: "¡No me toques!" Ecoteuve.es 25/04/2018 - 14:52 0 Comentarios

La periodista estalla ante las cámaras ante varios aficionados del Barça

Enlaces relacionados Una reportera de Barça TV obliga a un aficionado culé a esconder la bandera de España en la final de Copa del Rey

Una reportera deportiva de Canal+ Francia sufrió el lamentable acoso en directo de varios aficionados mientras realizaba la cobertura de la final de Copa del Rey entre el F.C. Barcelona y el Sevilla en el estadio Wanda Metropolitano, en Madrid.

Marina Lozenzo -así se llama la periodista- conecta con sus compañeros franceses aunque desde París le informan que la conexión se retrasa cinco minutos más. Es durante estos instantes cuando la profesional debe aguantar el tipo.

Primero, un joven, en evidente estado de embriaguez, se acerca a ella para cantar en su micrófono, algo que la periodista se lo toma a broma. La situación se complica cuando son más seguidores los que la empiezan a gritar a sus oídos. "Gracias, gracias", dice al mismo tiempo que sufre un empujón: "¡No me empujes!", clama en un perfecto español.

Inmediatamente después, un hombre vestido con la camiseta blaugrana y con gafas de sol moradas agarra del brazo a la periodista, que muy enfadada estalla: "¡No me toques, no me toques! ¿Vale?". En ese instante, se puede ver como otra persona le aparta con su brazo izquierdo para evitar que la cosa vaya a mayores. Finalmente, Lorenzo puede ejecutar su conexión sin hinchas detrás.

