Jorge Javier y Buenafuente se ven las caras en #0: "¿Cómo haces 'Sálvame'? Yo no podría"

El presentador de Telecinco visita 'Late Motiv' tras las bromas del cómico con su obra teatral

"Sálvame' se parece a lo que sucedía en las novelas de Galdós", afirma el catalán

Jorge Javier Vázquez trasvasó este martes las fronteras de la televisión en abierto como invitado de Andreu Buenafuente en Late Motiv. El presentador de Sálvame visitó el programa de Movistar+ un mes después de que ambos protagonizaran un ligero cruce de dardos tras una broma del cómico con Mercedes Milá sobre su nuevo periplo como actor de teatro.

Vázquez empezó reconociendo en su entrevista que era una persona "muy confiada": "Me lo creo todo y por eso presento tan bien Sálvame", explicó el catalán. "Eso justo te quería preguntar: ¿Cómo lo haces? En serio, yo no podría hacer ese programa", aseguró Andreu provocando las risas de su invitado. "Quiero dejar claro que no voy de supremacista de la televisión o de que alardee de estar en el pago", quiso matizar.

"¿Sabes lo que me gusta de ese programa? Yo hice Filología Hispánica", empezó relatando el presentador de Telecinco. "¿Te lo pedían para el programa?", bromeó Andreu generando nuevas carcajadas en el entrevistado. "A mí me gustaban mucho las novelas de Galdós. Y muchas veces lo que sucede en Sálvame tiene que ver con lo que sucedía en los libros de Galdós. Hay amores, desamores, infidelidades, adulterios... Entonces, me gusta ver el programa como si fuera una novela. Y la gracia que tiene Sálvame, y por lo que ha funcionado tantos años, es porque todo lo que sucede es verdad", prometió.

Buenafuente afirmó entonces que le sorprendía todo lo que le ocurría a los personajes de este universo: "¿Les pasan esas cosas de verdad o hacen que les pasen para poder seguir contándolas y trabajar de eso? ¡Es que les pasa de todo, tío!".

Jorge Javier se sintió identificado con todos ellos, ya que confesaba que a él también le sucedía lo mismo: "Hay una manera de vivir la vida que es exponiéndose, saliendo, dejando que te pasen cosas... Eso es una opción de vida. Tú puedes estar en casa viendo la vida pasar, pero también puedes salir a intentar enamorarte, conocer gente... Lo bueno de la vida es entregarse", argumentó.

