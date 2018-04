Steisy confiesa su orgía salvaje en 'Supervivientes': "Éramos cinco o seis y todos para mí" Ecoteuve.es 25/04/2018 - 11:20 0 Comentarios

Los concursantes del reality de Telecinco tuvieron una conversación muy sexual

Castell afirmó "tener ganas de follar" y María Jesús desveló que su chico es un tigre

En plató, Alba Carrillo confesó haber tenido sexo viendo a Jorge Javier en el 'Deluxe'

Suelen decir que mientras se está concursando en Supervivientes, las personas que están allí pasan tanto hambre y tantas penurias que no llegan a pensar en el sexo. Hasta ahora. Los robinsones de esta edición parece que son más fogosos que otros años y esta conversación les delata.

Empezó hablando Isabel Castell: "Hay mucho reprimido A que hay mujeres que parecen una especie de muñeca". "Una escoba", replicaba Alberto Isla. Fue entonces cuando María Jesús confesó que tenía amigas que "nunca se habían masturbado", a lo que añadió la banquera: "ni jamás han chupado el pene".

Fue entonces cuando María Jesús desveló que su novio Julio Ruz es todo un tigre en la cama: "cada vez lo hacemos mejor. Él sabe hasta lo que me tiene que decir para volverme loca, no sólo como me tiene que tocar". Con estas, las hormonas sexuales de Castell se dispararon: "Yo tengo que decir que yo en SV tengo alíbido sexual. Tengo ganas de follar. Que entre algún candidato para mí. No hay nada que lo cure más que un buen polvo".

Más curioso fue el Maestro Joao que, aunque no tiró de sus dotes adivinatorias, si pecó de curioso: "¿Lo habéis hecho con más de una persona?". "No, porque más de cinco son multitud", contestó entre risas Isabel.

La orgía de Steisy con "cinco o seis"

Las confesiones sexuales de los supervivientes no quedaron en Honduras, sino que también cruzaron el charco. Jorge Javier propició que Steisy confesara que había hecho una orgía con "cinco o seis personas". Así lo describió ella: "En mis tiempos de moza he hecho mis cosas. Chicas y chicos, no os vayáis a asustar, pero todos para mí y ellos no se podían tocar".

Asimismo, la viceversa y exconcursante de Supervivientes explicó que ella era "la que mandaba": "Les decía 'tú para mí, tú ahora sí, tú ahora no, no te pases...". La sorpresa fue tal que Alba Carrillo quiso aportar su anécdota sexual: "Lo más exótico ha sido que me den viéndote a ti [Jorge Javier] en el Deluxe". Por su parte, Carmen Gahona se desmarcó de tríos: "¿Qué yo voy a compartir un hombre con otra? ¡Toma!", dijo haciendo un corte de manga.

