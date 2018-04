Alberto Isla 'enseña' cómo gastarse 300.000 euros en tan solo seis meses: "Me arruiné y me quedé sin amigos" Ecoteuve.es 25/04/2018 - 10:13 0 Comentarios

El concursante de 'Supervivientes' desvela el dinero que llegó a ganar por sus exclusivas

Al comienzo de su relación con Chabelita, Alberto Isla acumuló una gran cantidad de dinero en sus arcas. Durante un tiempo, sus exclusivas, entrevistas y visitas al Deluxe le supusieron una buena fuente de ingresos. Sin embargo, era muy joven, llevaba una vida de desenfreno y todo el pastizal que tenía acumulado se esfumó de la noche a la mañana.

Así lo ha relatado el propio concursante de Supervivientes en una conversación con sus compañeros en la que hablaban de sus posibilidades laborales fuera de la televisión: "¿Qué empresa me va a contratar? Ninguna. Mando un currículum y ya lo sabe todo el pueblo entero", empezó lamentando Isla junto a Francisco e Isabel.

Fue entonces cuando Castell preguntó a Alberto por qué no había invertido todo el dinero que había ganado durante sus primeros años en la farándula. "No invertí porque tenía 19 años y tenía la cabeza en otro sitio. Se me fue la pinza por completo e hice lo que me dio la gana. ¿Con 300.000 euros vas a hacer caso a lo que dice tu madre?", empezó diciendo desvelando las cifras que llegó a manejar.

Isla dejó perplejos a todos al asegurar que sus amigos le decían que no tenían dinero para salir y él se los daba en cuantías de hasta 1.000 euros. "Me lo quemé en menos de seis meses. En todo lo más caro, todo lo más lujoso. Me iba a Versache y las camisas más caras, pero las más feas, me iba a por ellas. Iba en el coche tirando billetes", comentó entre risas el robinson.

"Luego también estuvo la boda con Techi. Yo pensaba con la polla en vez de con la cabeza. Le hacía ilusión, me lo decía y yo estaba solo en Madrid más despechado que 20. Me dijo que se quería casar y yo le regalaba bolsos y anillos... hasta que se fue yendo el dinero", que confesó que todo su entorno desapareció al mismo tiempo que se esfumaron sus bienes. "Me quedé tan sin amigos que me operaron y ni una sola persona vino a verme", afirmó.

PUBLICIDAD